Ameriška vojska napadla številne cilje v Siriji

Ameriška vojska je v petek izvedla zračne napade na več deset ciljev Islamske države v Siriji kot povračilni ukrep za napad na ameriško osebje, ki ga je pretekli vikend v Siriji izvedel domnevni član Islamske države.

Uradnik, ki je želel ostati anonimen, je napade opisal kot obsežen odziv, ki je vključeval cilje po vsej osrednji Siriji, navajajo tuji mediji. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so napadi zadeli več kot 70 ciljev po osrednji Siriji, in dodalo, da so operacijo podprli jordanski lovci.

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih zapisal, da je sirijska vlada napade v celoti podprla in da ZDA izvajajo »zelo resen povračilni udarec«. Sirija je v izjavi zunanjega ministrstva ponovno poudarila svojo trdno zavezanost boju proti Islamski državi in zagotavljanju, da ta »na sirijskem ozemlju nima varnega zatočišča«.

V Siriji je trenutno 1000 ameriških vojakov, ki imajo nalogo preprečiti ponovni vzpon IS v regiji.

Minister za obrambo Pete Hegseth je nakazal, da se bodo napadi proti IS nadaljevali.

Američani, ki so bili pretekli vikend ubiti, so bili prve žrtve ZDA v tej državi od padca diktatorja Bašarja al Asada lani. Podpirali so protiteroristične operacije proti Islamski državi, ko jih je napadel osamljeni strelec, so povedali uradniki obeh držav. Sirsko notranje ministrstvo je napadalca opisalo kot člana sirskih varnostnih sil, osumljenega simpatiziranja z Islamsko državo.