Ameriška vojska objavila posnetek trka nad Črnim morjem

Ameriška vojska je uresničila napovedi in objavila posnetek torkovega srečanja ruskih lovcev z ameriškim brezpilotnim letalnikom nad Črnim morjem. Dobrih 40 sekund dolgi posnetek prikazuje, kako se ruski lovec Su-27 približuje ameriškemu letalniku tipa MQ-9 Reaper in blizu njega odvrže gorivo. Na koncu posnetka, po krajši prekinitvi, je videti poškodovani propeler, kar se sklada z do zdaj predstavljeno ameriško stranjo zgodbe. Rusko obrambno ministrstvo je sicer potrdilo, da sta ruska lovca prestregla dron, a zavrnilo, da sta letali krivi za njegov padec.

Dron je po incidentu pristal v morju, kjer ima ruska vojska več plovil, zato so v Moskvi napovedali, da si bodo prizadevali pridobiti razbitine ameriškega letalnika. »Ne vem, ali ga bomo lahko pobrali ali ne, vendar je to treba storiti,« je po poročanju AFP dejal sekretar ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaj Patrušev.

Zaradi incidenta sta se isti dan po telefonu na pobudo Washingtona pogovarjala ameriški obrambni minister Lloyd Austin in njegov ruski kolega Sergej Šojgu. Prvi je sporočil, da bodo ZDA še naprej letele in delovale povsod, kjer to dopušča mednarodno pravo, ter Rusijo pozval, da naj svoja letala upravlja varno in profesionalno. Enako sporočilo je pred tem podal na začetku virtualnega srečanja kontaktne skupine za Ukrajino. Pentagon sicer še vedno ni pojasnil, kakšne naloge je dron opravljal v času incidenta.

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov, ki ga je ameriški State Department v torek poklical na pogovor, je incident označil za provokacijo, ameriške sile pa obtožil, da zbirajo obveščevalne podatke, ki jih nato predajajo Ukrajini.