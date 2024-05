Ameriška vojska se v Nigru umika Rusom

Ameriška vojska je začela umikati svoje sile iz Nigra, kar bo trajalo najdlje do 15. septembra, so danes v skupni izjavi sporočile ZDA in Niger. Ameriški umik sledi zahtevam vojaške hunte, ki je lani z vojaškim udarom prevzela oblast v Niameyu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA imajo v tej zahodnoafriški državi 650 vojakov in več sto pogodbenikov. Njihova prisotnost je v zadnjih letih imela poseben pomen zaradi oporišča za brezpilotne letalnike v Agadezu, od koder so Američani vršili nadzor nad širšo regijo. To bazo na severu države so zgradili pred komaj šestimi leti, stala pa jih je sto milijonov dolarjev.

Niger je dolgo igral pomembno vlogo v strategiji ZDA in Francije za boj proti skrajnim islamističnim skupinam na zahodu Afrike. Hunta je sprva odslovila francoske vojake ter skupaj s huntami v Maliju in Burkini Faso okrepila sodelovanje z Rusijo.

Najprej je želela ohraniti obrambno partnerstvo z ZDA, nakar je marca sporočila, da je prekinila sporazum o vojaškem sodelovanju z ZDA. V državo je v vmesnem času prispelo neznano število ruskih vojakov.