Ameriška vojska nadaljuje napade na tihotapske čolne v Tihem oceanu

Ameriška vojska je v ponedeljek izvedla nove napade na tri domnevne čolne za tihotapljenje mamil v vzhodnem delu Tihega oceana, pri čemer je bilo ubitih osem ljudi, je po poročanju CNN sporočilo Poveljstvo ameriških oboroženih sil za Južno Ameriko (Southcom).

Po navedbah Southcom so bili napadi izvedeni 15. decembra na ukaz obrambnega ministra Peta Hegsetha v okviru operacije Southern Spear (Južno Kopje).

Cilj so bila plovila, ki naj bi jih upravljale organizacije, uvrščene na seznam terorističnih skupin, in so se nahajala v mednarodnih vodah. Obveščevalni podatki naj bi potrdili, da so se čolni gibali po znanih tihotapskih poteh za mamila in sodelovali v nezakoniti trgovini z drogami.

Z najnovejšimi napadi se je skupno število smrtnih žrtev v okviru te kampanje povzpelo na najmanj 95. Administracija predsednika Donalda Trumpa operacijo predstavlja kot ključen del prizadevanj za omejevanje trgovine z narkotiki.

Ameriška vojska je nazadnje pred tem 4. decembra napadla domnevni tihotapski čoln v vzhodnem Pacifiku, pri čemer so bili ubiti štirje ljudje.

Boj proti narkokartelom

Vendar pa ofenziva proti domnevnim tihotapcem sproža vse več vprašanj in kritik. Trumpova administracija je kongres obvestila, da ZDA vodijo »oborožen konflikt« proti narkokartelom, ki naj bi se začel s prvim napadom 2. septembra.

Na ta dan je ameriška vojska izvedla tudi ponovni napad na domnevni tihotapski čoln v Karibskem morju, potem ko prvi napad ni bil smrtonosen za vse na krovu. Po mnenju nekaterih demokratskih zakonodajalcev in pravnih strokovnjakov bi takšno ravnanje lahko predstavljalo vojni zločin.

Vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer je v ponedeljek napovedal, da bodo senatorji v ponedeljek prejeli posebno poročilo o napadih.

Vojaški napadi so del večmesečnega pritiska na Venezuelo, ki poleg operacij proti domnevnim tihotapcem vključuje tudi premestitev več tisoč ameriških vojakov in letalonosilne bojne skupine v Karibsko morje. FOTO: Anna Rose Layden/Reuters

Na predstavitvi naj bi sodelovala državni sekretar Marco Rubio in obrambni minister Pete Hegseth. »Ameriška javnost si zasluži nadzor nad temi dejanji. In zagotovili ga bomo,« je zapisal Schumer.

Rubio in Hegseth naj bi v torek ločeno, na zaprti seji, o operaciji seznanila tudi poslance predstavniškega doma. Po navedbah virov blizu administracije vlada trdi, da so bili ubiti posamezniki »nezakoniti bojevniki« in da ima ZDA pravno podlago za izvajanje smrtonosnih napadov brez sodnega nadzora, na podlagi zaupnega mnenja ministrstva za pravosodje.

Vojaški napadi so del večmesečnega pritiska na Venezuelo, ki poleg operacij proti domnevnim tihotapcem vključuje tudi premestitev več tisoč ameriških vojakov in letalonosilne bojne skupine v Karibsko morje ter ponavljajoče se grožnje venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduri.

Prejšnji teden so ZDA uvedle nove sankcije proti ladjarskim podjetjem in plovilom, ki naj bi sodelovala pri prevozu venezuelske nafte. Dan prej so ameriške oblasti ob obali Venezuele zasegle tanker, ki je bil že pod sankcijami.