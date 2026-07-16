Ameriška vojska že peto noč zapored napada cilje v Iranu

Ameriška vojska je danes že peto noč zapored izvedla napade na cilje v Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom). Bela hiša pa je medtem zatrdila, da je predsednik Donald Trump še vedno pripravljen na diplomatske pogovore z Iranom, a da bodo ZDA odgovorile na vsakršne iranske napade na ladje v Hormuški ožini.

Kljub nadaljevanju napadov je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt danes zatrdila, da je predsednik Trump še vedno odprt za diplomatske pogovore z Iranom.

»Predsedniku so povedali, da še vedno želijo skleniti dogovor. Pogovarjamo se z njimi, a ponovno poudarjam, da predsednik ne bo dopustil, da bi streljali na ladje v ožini, ne da bi utrpeli posledice,« je še dodala Leavittova.

Washington in Teheran sta sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju, v zadnjih dneh pa so se razmere znova zaostrile. Ameriške sile so odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji.

ZDA so ob tem v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ameriške sile ne ustavijo napadov. Dodala je še, da bi lahko Iran zaprl tudi nekatere druge regionalne poti za izvoz nafte in plina.

Iran naj bi izstrelil rakete proti ameriškim bazam v več državah. FOTO: AFP

V luči tega naj bi Teheran uporniške hutijevce v Jemnu pozval, naj se pripravijo na morebitno zaustavitev prevoza nafte prek Rdečega morja, če bi ZDA napadle iransko energetsko infrastrukturo, ob sklicevanju na neimenovane vire poroča agencija Reuters.