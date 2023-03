Ameriške bančne krize še ni konec

V nadaljevanju preberite:

Trideset milijard dolarjev, ki jih je za podporo še eni majavi ameriški banki srednje velikosti First Republican Bank (FRB) zbralo enajst največjih, včeraj še ni preprečilo padanja borzne vrednosti družbe iz San Francisca. Američani očitno ne verjamejo popolnoma trditvam finančne ministrice Janet Yellen, da je bančni sistem trden in da so lahko prepričani, da so njihovi bančni depoziti varni.