Ameriške bombe na bližnjevzhodne sovražnike

Kamlu po žalnih slovesnosti za ameriška vojaka in vojakinjo, ki so bili ubiti med napadom proiranskega brezpilotnega letala na ameriško vojaško oporišče v Jordaniji, je predsednik Joe Biden ukazal maščevanje. Po prvih poročilih so ameriška vojaška letala in brezpilotniki bombardirala 85 ciljev v Iraku in Siriji, povezanih z Iransko revolucionarno gardo.

Predsednik Biden med žalnio slovesnostjo za ameriške vojake. Foto Roberto Schmidt/Afp

Predstavnik predsednikovega sveta za nacionalno varnost John Kirby je povedal, da bodo napadi večstranski in bodo lahko potekali dlje časa. Po navedbah iz Washingtona so omejeni na komandna in obveščevalna središča, skladišča raket in municije ter druga mesta, s katerih proiranske milice napadajo ZDA in njihove zaveznice. Američani in Britanci že nekaj časa krepijo napade na jemenske hutijce, ki z raketami na tovorne in druge ladje v Rdečem morju ogrožajo svetovno trgovino in promet.

Biden je doma deležen številnih kritik zaradi dosedanjega popustljivega odnosa do Irana in njegovih območnih zaveznikov, med katere sodijo tudi hutijci in iraško-sirski napadalci na ameriško oporišče. Dovoljenje Iranu za večjo prodajo nafte ter umik hutijcev s spiska terorističnih organizacij se nista izkazala. ZDA si prizadevajo posredovati tudi v vojni v Gazi, ki je izbruhnila po izraelskem maščevanju zaradi Hamasovega pokola izraelskih civilistov 7. oktobra lani.