Ameriške borze zaradi koronavirusa v prostem padu

Predsednik Trump med naznanjanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP

Podobe iz kitajskega Wuhana. FOTO: Stringer Reuters

New York – Strahovi zaradi koronavirusa se širijo tudi na ameriške borze. Indeks Dow Jones Industrial Average je v četrtek doživel največji enodnevni padec v svoji zgodovini, skupaj s S&P 500 in Nasdaq Composite pa je tudi po petkovem odprtju trgovanja globoko v rdečih številkah. Po evropskih se tudi ameriške borze bližajo najslabšemu tednu po finančni krizi iz leta 2008, in kot je bilo pričakovati, se investitorji zatekajo k državnim obveznicam. Zaradi velikega povpraševanja so donosi obveznic ameriškega finančnega ministrstva z desetletnim rokom zapadlosti rekordno nizki.Ameriški predsednikje borzna nihanja še v začetku tedna pripisoval strahu investitorjev zaradi demokratskih predsedniških kandidatov, »ki na odru iz samih sebe brijejo norce«, zdaj pa najbrž tudi v Beli hiši priznavajo vpliv koronavirusa. Sredi tedna so v Kaliforniji obravnavali prvega bolnika, ki ni potoval v tujino ali bil v stiku z zdaj znanimi bolniki, tudi zato pa ga v bolnišnici več dni niso hoteli testirati in je lahko v tem času okužil mnoge druge. V tej in nekaterih drugih zveznih državah ZDA je v domači osami na tisoče ljudi, za katere se bojijo, da so nosilci koronavirusa.Kljub tako resnemu položaju ameriška politika še ni stopila skupaj, nasprotno, dobrih osem mesecev pred volitvami tako republikanski predsednik kot demokrati poskušajo pridobivati točke. Trump poudarja zapiranje meja in zgodnjo prepoved poletov z najbolj ogroženih kitajskih območij, demokrati pa njegovemu pooblaščencu za spopad s koronavirusom podpredsednikuočitajo pomanjkanje strokovnosti ter pomanjkljivosti pri obvladovanju epidemije aidsa iz časa njegovega vodenja zvezne države Indiana.V tako razgretem političnem položaju je vsaki potezi namenjene veliko pozornosti ter še bolj vsaki napaki, in slišati je opozorila, da so zdravstveni delavci ponekod obolele obravnavali brez zaščitnih oblačil. Državni sekretar za zdravstvoje tudi opozoril, da je v državi ta čas na voljo le dvanajst milijonov najboljših zaščitnih mask. Da bi jih pridobili tristo milijonov, kolikor bi jih najmanj potrebovali ob izbruhu resnične krize, razmišljajo o aktiviranju zakonodaje o obvezni proizvodnji iz petdesetih let prejšnjega stoletja. ZDA imajo večje zaloge preprostejših mask, a te ne veljajo za dobro zaščito proti okuženju s koronavirusom.Morda je zanimivo, da je indeks S&P 500 še sredi prejšnjega tedna dosegal zgodovinsko rekordne vrednosti. Kot kaže, so investitorji dolgo verjeli, da bo epidemija ostala omejena na Kitajsko, njihovo zaupanje je uničilo širjenje koronavirusa v Italiji in drugod po Evropi. Številne ameriške in druge farmacevtske družbe si prizadevajo za odkritje cepiva in nekateri investitorji se že sprašujejo, ali ni čas za nakupe.