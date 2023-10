Ameriške dileme na Bližnjem vzhodu

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden je napad palestinskega Hamasa na Izrael imenoval čisto zlo in poleg dodatnega orožja tradicionalni zaveznici v Sredozemsko morje poslal vojaške ladje. Morebitna kopenska operacija v Gazi in drug­je bi še bolj razdelila javnost in spomnila na druge nevarne zaostritve v času sedanje demokratske administracije. V vnetljivem položaju bi najbolj pomagala skupna fronta proti privržencem uničenja judovske države, v kateri bi sodelovale tudi arabske.