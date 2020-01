FOTO:Ameriške rasne razpoke ob uboju Sulejmanija

AFP Sina temnopoltega očeta in bele matere je posvojila belska družina. Foto Afp

AFP Bo Kaepernick po zadnji kritiki ameriške zunanje politike ostal eden od ambasadorjev proizvajalca športne opreme Nike? Foto Afp

AFP Glavni trener košarkarskega moštva Atlanta Hawks Steve Kerr je po uboju Sulejmanija izrazil bojazen, da bi se ZDA s tem lahko zapletle v nepotrebno vojno, ki jo ne more nihče zmagati. Foto Afp

Zvezda ameriškega nogometa Colin Kaepernick je enkrat že zakrivil zažiganje superg proizvajalca športne obutve Nike, zdaj pa 32-letni temnopolti športnik razburja s komentarji uboja iranskega vojaškega poveljnika Kasima Sulejmanija. Tudi ta je zanj dokaz rasizma ameriškega predsednika Donalda Trumpa.Nekdanji podajalec moštva San Francisco 49ers je razburjal s klečanjem ob igranju ameriške himne na tekmah lige poklicnega nogometa NFL, kar je bilo zanj in za nekatere soigralce protest proti rasni neenakopravnosti in policijskemu nasilju nad temnopoltimi Američani. Za del ameriške javnosti je bila takšna drža grobo nespoštovanje himne in zastave, zdaj pa športnik z geslom »verjemi v nekaj, čeprav s tem tvegaš vse« napada zunanjo politiko republikanskega predsednika Trumpa. Dan po atentatu na iranskega vojaškega poveljnika Kasima Sulejmanija je tvital o ameriškem terorističnem napadu na ljudi črne in rjave polti.Amerika je vedno kaznovala in oblegala temnopolte doma in v tujini, je menil sin temnopoltega očeta in bele matere, ki ga je posvojila belska družina. Za športnika z afro grivo je militarizem orožje ameriškega imperializma za nadzor in ropanje nebelega sveta, atentat na Sulejmanija pa nič novega. Kaepernickov tvit je vzbudil veliko ogorčenje. Ameriška vlada je napadla plemenitega iranskega zagovornika miru samo zato, ker je temnejše polti, je cinično komentiral kanadski psiholog in filozof libanonskega rodu Gad Saad in ocenil, da so športnikovi možgani iz humusa. »In to rečem kot rjavopolti!« Nekatere javne osebnosti proizvajalca športne obutve Nike spet sprašujejo, ali je zadovoljen s svojim ambasadorjem, drugi Kaepernicku priporočajo, naj se preseli v Iran – a naj bo previden, saj tam protestniki končajo povsem drugače kot v ZDA.Atentat na Sulejmanija razkriva tudi druge delitve ameriške družbe, saj je republikanski predsednik predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki vodi postopek njegove razrešitve, o napadu obvestil tako rekoč zadnji trenutek po določilih zakonodaje iz leta 1973. Kritiki Trumpa sumijo, da hoče z zaostrovanjem na Bližnjem in Srednjem vzhodu odvrniti pozornost od procesa razreševanja, za predsednikove zagovornike je to nesmisel, po njihovem prepričanju Pelosijeva obtožnice noče predati republikansko nadzorovanemu senatu zaradi trhlih temeljev, na katerih je sestavljena.Trumpovi privrženci opozarjajo, da je bil Iran v ozadju nedavnega raketnega napada na oporišče v bližini iraškega Kirkuka, v katerem je umrl tudi ameriški državljan, še pred razdejanjem ameriškega veleposlaništva v Bagdadu pa so tej državi pripisovali izzivanje ameriških sil in naftnega prometa v Hormuški ožini. Za nekatere analitike je takšna napadalnost dokaz učinkovitosti ameriških sankcij proti teheranskemu režimu, a mnogi dvomijo, da bodo te ajatole privedle za pogajalsko mizo.Tudi nekateri belski športniki dvomijo o motivih republikanskega vodstva ZDA. Izjavo podpredsednika Mikea Pencea, da je Sulejmani pomagal pri tajnih potovanjih desetih teroristov 11. septembra 2001 v Afganistan, je kritiziral trener košarkarskega moštva Golden State Warriors Steve Kerr.