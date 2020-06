FOTO:Ameriške revolucije minulega meseca

New York – Mesec dni po smrti temnopoltega Američana Georgea Floyda so ZDA opazno spremenjene. Šestinštiridesetletnikove zadnje besede med policijsko aretacijo »ne morem dihati« so povzročile množične proteste Američanov vseh barv kože in nekateri med njimi poskušajo obračunati kar z vso zahodno ­tradicijo in ideologijo.Demonstranti so s trgov ameriških mest odstranili številne spomenike generalom sužnjelastniške konfederacije, poražene v državljanski vojni (1861–1865), pri miru ne pustijo niti drugih zgodovinskih osebnosti, vse do »odkritelja« Amerike Krištofa Kolumba. Izpred newyorškega prirodoslovnega muzeja naj ...