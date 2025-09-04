  • Delo d.o.o.
    Svet

    Ameriške sanckije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Francesca Albanese je za ameriške sankcije izvedela med gostovanjem v Sloveniji. FOTO: Črt Piksi
    Francesca Albanese je za ameriške sankcije izvedela med gostovanjem v Sloveniji. FOTO: Črt Piksi
    Gašper Završnik
    4. 9. 2025 | 19:20
    4. 9. 2025 | 19:35
    9:53
    Dva meseca po napovedi ameriških sankcij proti posebni poročevalki Združenih narodov za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesci Albanese ni dvoma, da so te močno zarezale v njeno delo in zasebno življenje. V italijanskem senatu je danes pojasnila, da se spoprijema z omejitvami gibanja, zaprtimi bančnimi računi ter finančno in profesionalno izolacijo. Ob tem bode v oči neodzivnost desničarske vlade Giorgie Meloni, ki z molkom krepi vtis, da se Italija uklanja ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

    Francesca Albanese: Če smo združeni, smo nepremagljivi

    »Sankcije pomenijo omejitev svobode gibanja, kar je v mojem primeru še posebej pomembno, saj bi morala v Združene države Amerike, da bi tam predstavila eno od svojih letnih poročil,« je na novinarski konferenci v Rimu dejala Francesca Albanese. »Vizum so mi preklicali, predvsem pa so proti moji osebi uvedli finančne ukrepe, kar pomeni zamrznitev vsega, kar je v moji lasti.« Onemogočene so ji tudi vsakršne bančne transakcije. Potem ko je bil njen ameriški račun zaprt, novega zaradi ukrepov Washingtona ne more odpreti nikjer – niti v domači državi. »Če bi sankcije uvedla Avstralija, italijanskih bank ne bi zadele, ameriške pa imajo vpliv povsod.«

    Gorjača republikanske administracije ne zadeva le Francesce Albanese, temveč tudi ameriške državljane in posameznike z lastnino ali poslovnimi interesi v ZDA, ki bi z njo navezali gospodarske odnose. Ti bi lahko dobili visoko denarno kazen ali celo 20 let zapora – tudi v primeru vsakdanjih uslug. »Sem mati ameriške državljanke, moj mož pa dela za organizacijo s sedežem v ZDA, zato so me te sankcije zadele v srce,« je opozorila. »Moja hči je teoretično izpostavljena nevarnosti finančne kazni ali celo aretacije, če mi pripravi kavo ali zajtrk.«

    V Kampanji rojena pravnica je mesto neodvisne poročevalke na zasedenih palestinskih ozemljih prevzela leta 2022. FOTO: Črt Piksi
    V Kampanji rojena pravnica je mesto neodvisne poročevalke na zasedenih palestinskih ozemljih prevzela leta 2022. FOTO: Črt Piksi
     Zaradi implikacij sankcij je okoli nje, kakor je razmišljala, nastal prazen prostor. »Sodelovala sem z ameriškimi univerzami, profesorji in nevladnimi organizacijami, a zdaj si nihče več ne upa sodelovati z menoj, pa ne zato, ker me ne bi podpirali, temveč zato, ker se trenutno ameriška administracija tako strašljivo obnaša do vseh, da se nihče ne počuti varnega,« je poudarila. »To se zgodi, ko je svoboda načeta, moramo najti izhod iz tega položaja.«

    Trn v peti Izraelu in ZDA

    V Kampanji rojena pravnica je mesto neodvisne poročevalke na zasedenih palestinskih ozemljih prevzela leta 2022. Od takrat je z dokumentiranjem in poročanjem o kršitvah človekovih pravic ter razkrivanjem zapletene mreže gospodarskih interesov, ki podpirajo izraelski vojaški aparat in perpetuirajo vojno, postala ena od najglasnejših zaveznic palestinskega boja za preživetje. Njen glas je trn v peti judovski državi in njenim zaveznicam – majhen, a dovolj moteč, da ga ni mogoče ignorirati.

    Bila je med prvimi, ki je izraelsko obleganje in izčrpavanje Gaze označila za genocid; vztrajno ponavlja, da se vojna ni začela 7. oktobra 2023 in da Izrael piše eno od najtemnejših poglavij zgodovine. Prav tako opozarja, da je dogajanje v oblegani enklavi simptom globalne krize in da je sistem, ki zatira Palestince, dobro utečena naveza med Izraelom in delom mednarodne skupnosti, ki mu od nekdaj zagotavlja nekaznovanost.

    image_alt
    Primer Francesce Albanese: Tako se obnašajo najbolj okorele diktature

    Pri delu – poročanju in javnem angažiranju – je nemalokrat naletela na ovire. V nedavno izdani knjigi Quando il mondo dorme (Ko svet spi) je, denimo, opisala zaplete, ki so spremljali njeno gostovanje v Nemčiji, kjer so bile konference, na katerih bi morala nastopiti, zaradi političnih pritiskov odpovedane, zaradi obtožb o antisemitizmu so ji grozili celo z aretacijo. Pa vendar nobena ovira doslej ni tako vplivala na njeno profesionalno udejstvovanje kot ameriške sankcije.

    Trumpova administracija jih je uvedla v začetku julija med njenim obiskom v Sloveniji zaradi »nelegitimnih in sramotnih prizadevanj«, s katerimi je hotela spodbuditi ukrepanje mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) proti ameriškim in izraelskim uradnikom, podjetjem ter direktorjem. Ob tem jo je državni sekretar Marco Rubio obtožil še antisemitizma, podpore terorizmu in prezira do ZDA, Izraela in Zahoda.

    Moja hči je teoretično izpostavljena nevarnosti finančne kazni ali celo aretacije, če mi pripravi kavo ali zajtrk.

    Francesca Albanese

    Sankcije proti neodvisni poročevalki ZN so del kampanje Trumpove administracije, da bi zadušila kritike izraelskega sistematičnega uničevanja Gaze. Poleg domačih pritiskov na zagovornike človekovih pravic, akademike in študente, ki opozarjajo na izraelske zločine, je Washington med drugim že prej uvedel tudi sankcije proti štirim sodnicam ICC, med katerimi je tudi Slovenka Beti Hohler.

    Tišina v palači Chigi

    Francesca Albanese je prepričana, da časovnica ukrepov proti njej ni naključna. Kazen iz Washingtona je prišla le šest dni zatem, ko je objavila poročilo o vlogi velikih ameriških in drugih podjetij pri izraelskem genocidu v Gazi. »Obtožili so me, dobesedno, da sem grožnja za svetovno gospodarstvo,« je dejala in znova poudarila, da sankcije pomenijo kršitev temeljnih aktov ZN in konvencije o zaščiti mednarodnih uslužbencev. Po njenem napad nanjo ni zgolj osebne narave, temveč cilja na celotne ZN. Zato pričakuje podporo vlad – predvsem italijanske.

    image_alt
    Slovenska sodnica Beti Hohler: Vpliv ameriških sankcij je dejanski in resničen

    Toda iz palače Chigi za zdaj ni bilo slišati izrazov solidarnosti. Za razliko od predstavnikov opozicije se ministrska ekipa Giorgie Meloni ni uradno odzvala na sankcije. »Italijanska vlada je o Francesci Albanese molčala. Menim, da premierka ne namerava podpreti poročevalke in zaradi nje ogroziti odnosov z ZDA,« je za Delo razmišljala Kelly Petillo, vodja programov za Bližnji vzhod in Severno Afriko pri Evropskem svetu za zunanje odnose (ECFR). Po njenih besedah je »odnos s Trumpom izjemna prioriteta za administracijo Giorgie Meloni in eden od stebrov njene zunanje politike«. Pa tudi če teh interesov ne bi bilo, italijanska vlada verjetno Francesce Albanese ne bi vzela v bran, saj so njena stališča o Gazi in italijanski vlogi v nasprotju z vladnimi.

    Kelly Petillo je spomnila, da je Giorgia Meloni pred kratkim v Riminiju obsodila izraelske poboje novinarjev, kar dokazuje, da lahko Italija občasno ostreje nastopi do Izraela. Pa vendar je v primeru Francesce Albanese po njenih besedah položaj drugačen, saj je »neposredna tarča ameriških sankcij«, poleg tega je pogosto opozarjala na italijansko sokrivdo pri podpori Izraelu. »Prav zato bi se lahko reklo, da ZDA Giorgii Meloni delajo uslugo, ker omejujejo delovanje posebne poročevalke,« je dodala sogovornica.

    Kaj bi lahko storila EU?

    Medel odziv na sankcije proti Francesci Albanese je prišel tudi iz Bruslja. Evropska unija je izrazila neodobravanje ameriške odločitve in ponovila svojo podporo človekovim pravicam ter vlogi Združenih narodov, a ni sprejela nobenih ukrepov, da bi posebno poročevalko zaščitila ali ji olajšala delo. Kot je izpostavila Kelly Petillo, bi lahko Unija uporabila »statut o blokiranju«, namenjen zaščiti državljanov EU, ki so žrtve nepravičnih, politično motiviranih zakonov, vključno s sankcijami tujih držav. Najpomembnejši učinek statuta je, da podjetja in drugi subjekti v Uniji ne smejo upoštevati sankcij in prenehati sodelovati s sankcioniranimi osebami.

    Francesca Albanese je ena od najglasnejših zaveznic palestinskega boja za preživetje. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp
    Francesca Albanese je ena od najglasnejših zaveznic palestinskega boja za preživetje. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp

    Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D) je ocenil, da je »neodziv« na sankcije proti Francesci Albanese, pa tudi Beti Hohler, samo vrh ledene gore »popolne kapitulacije« najvidnejših predstavnikov EU pri dogajanju v palestinski enklavi. Tudi zato je zagnal iniciativo, da se Francesco Albanese skupaj z zdravniki iz Gaze predlaga za Nobelovo nagrado za mir 2026. Pobuda se je v poletnih mesecih hitro razširila prek spletnih platform, podpisalo jo je skoraj milijon ljudi z vsega sveta, prav tako jo je uradno podprlo več kot osemdeset poslancev, ministrov in drugih kvalificiranih predlagateljev.

    Na letošnjem Blejskem strateškem forumu se je v govoru zavzela zanjo tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. »Pobuda je poziv politikom k dejanjem, poklon delu, vztrajnosti in neuklonljivosti Francesce Albanese in zdravnikov iz Gaze, pa tudi milijonom ljudem po svetu, ki jih grožnje in žuganje s sankcijami, izključevanje ter politični, družbeni in ekonomski pritiski ne utišajo,« je za Delo poudaril Nemec.

    Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Več iz teme

    Francesca AlbaneseAmeriške sankcijeDonald TrumpGiorgia MeloniGazaPalestinaIzraelSOS4Democracy

