Ameriške sile potopile čoln, mrtvi trije ljudje

Ameriške sile so v soboto v vzhodnem Tihem oceanu izvedle napad na domnevne preprodajalce mamil in ubile tri osebe, je sporočila vojska.

»Združena operativna skupina Southern Spear je izvedla napad na plovilo, ki so ga upravljale označene teroristične organizacije« na domnevni poti za tihotapljenje mamil, je na omrežju X objavilo ameriško Južno poveljstvo ter dodalo, da so »v tej akciji umrli trije moški narko-teroristi«.

Združene države so domnevne tihotapske ladje začele napadati v začetku septembra; od takrat naj bi ubile skoraj 150 ljudi in uničile več deset plovil. V operaciji ni bil ranjen noben njihov član.