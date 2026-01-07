Ameriške sile v bližini Islandije zavzele ruski tanker

Po več kot dveh tednih zasledovanja tankerja, ki naj bi bil povezan z Rusijo, Venezuelo in Iranom, je ameriška vojska danes zasedla ladjo. Ministrstvo za pravosodje in domovinsko varnost je danes objavilo zaseg plovila M/V Bella 1 zaradi kršitev ameriških sankcij, je zapsialo Evropsko poveljstvo Združenih držav Amerike. V objavi na družbenih omrežjih so pojansili, da je bilo »plovilo zaseženo v severnem Atlantiku na podlagi naloga, ki ga je izdalo ameriško zvezno sodišče«.

Sile ZDA so v bližini Islandije zavzele tanker Marinera (prej Bella 1), ki pluje pod rusko zastavo, poroča NBC News, sklicujoč se na ameriške uradnike, ki so sodelovali v operaciji. Radiotelevizija je poročala, da »operacijo vodi ministrstvo za domovinsko varnost s podporo ameriške vojske« in da so »trenutno na krovu ameriški organi pregona«.

Sočasno so sile ZDA v mednarodnih vodah Karibskega morja zasedle tanker, ki naj bi plul brez državne pripadnosti. Tanker Sophia, ki so se ga polastili, bodo pripeljali v ZDA, je na družbenem omrežju zapisalo Južno poveljstvo ZDA.

Tanker Marinera je potoval iz Irana v Venezuelo, a se je po poskusu izogibanja ameriški blokadi, usmerjeni proti tankerjem, ki so bili pod sankcijami in delujejo v bližini venezuelskih voda, vrnil v Atlantik. Pred ameriškim zasledovanjem ga je domnevno poskušala zaščititi Rusija, ki je menda v bližino napotila svojo podmornico, da tanker varno pospremi v ruski Murmansk, poroča Wall Street Journal.

V zadnjem dnevu so nad napadenim plovilom opazili več letov, vključno z letali iz ameriških oporišč na Islandiji ter letali RAF rivet joint in P-8 poseidon iz Združenega kraljestva, ki so sposobna zaznati podmornice, poroča Guardian.

Rusija je v torek sporočila, da z zaskrbljenostjo spremlja razmere v zvezi s tankerjem. »Trenutno naša ladja pluje v mednarodnih vodah Severnega Atlantika pod zastavo Ruske federacije in v popolni skladnosti z normami mednarodnega pomorskega prava,« je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. STA

Islandska obalna straža spremlja gibanje ladje Marinera, ki je po njenih besedah ​​okoli četrte ure zjutraj vplula v jugovzhodno islandsko ekonomsko cono. Obalna straža je sporočila, da ladja ne prevaža naftnega tovora, poroča Guardian.

Lastnika tankerja Marinera je ameriško ministrstvo za finance že sankcioniralo, in sicer leta 2024. Bidnova administracija je podjetje Louis Marine Shipholding Enterprises SA s sedežem v Turčiji obtožila povezav z iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Podjetje naj bi prevažalo blago v imenu sil Quds, oddelka IRGC za čezmorske operacije. Po podatkih MarineTraffic je Marinera (prej imenovana Bella 1) edino plovilo v lasti Louis Marine Shipholdinga, ki se ujema z naslovom podjetja na seznamu sankcij, poroča BBC.