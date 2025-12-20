Ameriške sile zasegle še en tanker v bližini Venezuele

ZDA so zasegle plovilo v mednarodnih vodah v bližini venezuelske obale, so v soboto za britansko tiskovno Reuters potrdili trije ameriški viri. Do poteze je prišlo le nekaj dni zatem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal popolno »blokado« vseh sankcioniranih tankerjev, ki prihajajo v Venezuelo in odhajajo iz nje. To je že drugi zaseg tankerja blizu Venezuele v zadnjih tednih, in to sredi kopičenja ameriških sil v regiji.

Ameriški viri, ki so govorili z Reutersom pod pogojem anonimnosti, niso povedali, kje je operacija potekala, dodali pa so, da jo je vodila ameriška obalna straža. Predstavniki le-te in Pentagona pa so vprašanja Reutersa napotila na Belo hišo, od koder pa se na prošnjo za komentar v času pisanja še niso odzvali. Prav tako še ni bilo odziva venezuelskega ministrstva za nafto in državnega naftnega podjetja PDVSA.

V dneh, odkar so ZDA ob obali Venezuele 10. decembra zasegle naftni tanker, ki je bil pod ameriškimi sankcijami, je začel veljati učinkovit embargo: že natovorjene ladje, ki prevažajo milijone sodov nafte, so iz previdnosti ostale v venezuelskih vodah, namesto da bi tvegale zaseg. Nekatera podjetja, predvsem ameriška, kakršen je Chevron, pa mirno prevažajo venezuelsko nafto z lastnimi ladjami, ki niso pod sankcijami.

Posnetek ameriških enot med izkrcanjem na tanker, ki so ga ZDA zasegle 10. decembra. FOTO: pravosodno ministrstvo ZDA/Reuters

Kitajska je največji kupec venezuelske surove nafte, ki predstavlja približno štiri odstotke njenega uvoza, pri čemer naj bi decembrske pošiljke v povprečju presegle 600.000 sodov na dan. Za zdaj je kitajski naftni trg dobro oskrbljen in na tankerjih ob kitajski obali na razkladanje čakajo milijoni sodov nafte. A če bo ameriški embargo veljal še naprej, bo izguba skoraj milijona sodov surove nafte na dan verjetno zvišala cene nafte, hkrati pa ameriški predsednik Venezueli grozi tudi s kopenskimi vojaškimi napadi.