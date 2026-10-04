Ameriške smrtne kazni pod drobnogledom

Obsojenka na smrt iz ameriškega Tennesseeja Christa Pike, ki je preživela dva odmerka smrtonosnega strupa, je ob zaključku Delove redakcije nezavestna dihala le s pomočjo ventilatorja, sumijo, da ima poškodovane možgane. Guverner Bill Lee je ukazal moratorij na vse usmrtitve do konca leta, nasprotniki smrtne kazni pa zahtevajo več.

Usmrtitvi petdesetletne obsojenke je po časopisnih poročilih nasprotoval sam papež Leon XIV., po njej so se za milejšo kazen zavzeli škofi iz Tennesseeja. Tudi oni pa se, kot so zapisali, zavedajo grozljivega umora iz leta 1995. Christa Pike in njen fant Tadaryl Shipp sta 19-letno sošolko Colleen Slemmer z nožem mučila celo uro, dokler ji nista lobanje razbila s kosom asfalta. Shipp, ki naj bi ga Colleen Slemmer po bolnih predstavah svojih morilcev poskušala Christi »ukrasti«, je še vedno v zaporu, znanka Shadolla Peterson, ki je bila med zločinom na straži, je na prostosti. Od vseh vpletenih je bila tedaj osemnajst let stara samo Christa Pike in jo je zato doletela najstrožja kazen.