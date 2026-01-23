Trump Iranu zagrozil z vojaško silo, flota že na poti

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek novinarjem na letalu Air Force One med povratkom iz Švice v Washington dejal, da je ukazal premik velike flote vojaških ladij v smeri proti Iranu, ki pa je morda ne bo treba uporabiti.

Kot je dejal, je ukrep sprejel za vsak slučaj, če bo treba ukrepati proti Teheranu zaradi zatiranja protestnikov.

»Imamo ogromno floto, ki se odpravlja v to smer, in morda je ne bo treba uporabiti,« je Trump odgovoril na vprašanje o trenutnih razmerah med ZDA in Iranom. »Raje bi, da se ne zgodi nič, vendar jih zelo pozorno spremljamo,« je dodal.

Dejal je tudi, da je Iranu zagrozil z vojaško akcijo, po kateri bi se zdeli lanski napadi na iranske jedrske objekte kot mala malica, če bi iranske oblasti izvršile usmrtitve protestnikov, poroča Fox News.

Zatrdil je, da je osebno ustavil poboj 837 večinoma mladih protestnikov v Iranu, ni pa želel povedati, ali si želi z oblasti odstraniti vrhovnega voditelja Irana ajatole Alija Hameneja. Pri tem je poudaril, da vztraja pri 25-odstotnih carinah na izvoz v ZDA iz vsake države, ki bo trgovala z Iranom.

Proti Perzijskemu zalivu je iz Južnokitajskega morja v začetku tedna odrinila flota vojaških ladij z letalonosilko Abraham Lincoln in trije spremljevalni rušilci. Flota je trenutno v Indijskem oceanu, poroča Fox News.