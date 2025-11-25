Ameriške vojne zaradi ukrajinskega miru

Ukrajinskega predsednika Zelenskega omejujejo zgodovinska bremena, ki jih republikanski predsednik ne pozablja. V Trumpovem prvem mandatu ni uvedel preiskave finančnih poslov družine demokratskega predsednika Joeja Bidna v Ukrajini, čeprav bi s tem verjetno preprečil ustavno tožbo proti republikancu. Še več, v zadnji predvolilni kampanji je ZDA obiskal ob strani demokratskih politikov.

Tudi številni republikanci pa ne verjamejo, da lahko Putin, ki je pred Ukrajino napadel več drugih nekdanjih območij Sovjetske zveze ter doma neusmiljeno obračunava s političnimi nasprotniki, nenadoma postane mirovnik. V prvem mandatu je bil Trump do njega ostrejši od demokratskih predsednikov. Ukrajinski in evropski voditelji morajo zagotoviti, da se bo ameriški prvak zavedal pomena odločitev o vojni in miru na stari celini.