Ameriški centralni bankirji za neomejene nakupe obveznic in vrednostnih papirjev

Manhattansko kongresno središče Jacob Javits Center preurejajo v bolnišnico. FOTO: Bryan R. Smith/AFP

New York – Ameriška centralna banka je naznanila neomejeno nakupovanje državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev, med njimi nepremičninskega, podjetniškega in občinskega dolga. Pri Fedu so pred dobrim tednom za to že namenili več kot 700 milijard dolarjev ter obrestne mere približali ničli, zdaj pa odpirajo vse svoje finančne ventile.Z neomejenim kvantitativnim sproščanjem ameriška centralna banka priznava resnost gospodarskih posledic, ki jih lahko prinese oziroma jih že prinaša zdravstvena kriza zaradi novega koronavirusa. Priporoča »agresivna prizadevanja« javnega in zasebnega sektorja za omejitev nevarnosti za delovna mesta in dohodke, da bo končanju zdravstvene krize lahko sledilo hitro gospodarsko okrevanje. O gigantskem reševalnem paketu v višini bilijona (tisoč milijard) dolarjev in več se pravkar pogajajo tudi v kongresu. Republikanci in demokrati se še niso dogovorili o podrobnostih in v predvolilnem letu tudi ni izključevati strankarskih računic, sicer pa vsi soglašajo, da je treba pomagati tako zaposlenim kot gospodarstvu.V državi New York bodo jutri nekatere bolnike že začeli zdraviti s kombinacijo zdravila proti malariji in antibiotika , ki jo kot morebitno zdravilo proti novemu koronavirusu omenja predsednik. Celo nekateri zdravniki v njegovem kriznem štabu bi pred uporabo raje videli več testiranja, a republikanski prvak meni, da številni bolniki nimajo kaj izgubiti, z njim pa soglaša newyorški guverner. Velemesto New York se hitro spreminja v ameriški epicenter bolezni in okužb.