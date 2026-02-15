Ameriški državni sekretar na Slovaškem: Evropa naj ne bo vazal ZDA

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med današnjim obiskom na Slovaškem dejal, da administracija predsednika Donalda Trumpa pozdravlja prizadevanja Evrope, da se otrese domnevne odvisnosti od ZDA. »Ne prosimo Evrope, da bi bila vazal ZDA,« je dejal.

»Želimo biti vaš partner. Želimo sodelovati z Evropo. Želimo sodelovati z našimi zavezniki,« je Rubio po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal danes v Bratislavi, kamor je pripotoval z varnostne konference v Münchnu.

Washington po njegovih besedah ne oporeka ugotovitvam petih evropskih držav glede vzroka smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Kot je dejal, odločitev ZDA, da se ne pridružijo temu domnevno zaskrbljujočemu poročilu, ne pomeni, da se ne strinjajo.

Združeno kraljestvo, Švedska, Francija, Nemčija in Nizozemska so v soboto ob robu konference v Münchnu v skupni izjavi Rusijo obtožile, da je leta 2024 med prestajanjem zaporne kazni zastrupila Navalnega. To naj bi pokazala analiza vzorcev iz telesa Navalnega, ki naj bi pokazala vsebnost toksina epibatadina, ki se pridobiva iz kože strupenih žab iz Južne Amerike.

Na današnjem srečanju Rubia in Fica je bilo govora tudi o skupni zavezanosti krepitvi vojaških zmogljivosti Nata. FOTO: Alex Brandon Via Reuters

Na današnji novinarski konferenci v Bratislavi je ameriški državni sekretar med drugim še povedal, da je zadovoljen s smerjo, v katero gre Sirija.

»Bili so težki dnevi, (...) zelo zaskrbljujoči dnevi, vendar nam je všeč smer, ki jo moramo ohraniti,« je dejal in dodal, da je zdaj treba uresničiti sporazum med kurdsko manjšino in sirskimi oblastmi.

S slovaškim premierjem Robertom Ficom sta napovedala poglobljeno sodelovanje med državama pri gradnji jedrskih elektrarn. Kot sta napovedala, želijo ZDA in Slovaška tesneje sodelovati pri civilni rabi jedrske energije, da bi tako države Evropske unije in zveze Nato postale manj odvisne od ruske energije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Državi sta januarja podpisali sporazum, ki predvideva gradnjo ameriškega jedrskega reaktorja v nuklearki Jaslovske Bohunice. To bo prvi na zahodu izdelan reaktor na Slovaškem, ki ima pet jedrskih reaktorjev ruske izdelave.

Na današnjem srečanju Rubia in Fica je bilo govora tudi o skupni zavezanosti krepitvi vojaških zmogljivosti Nata. Slovaška je pripravljena k temu prispevati z nadaljnjim oboroževanjem in že tekočim nakupom ameriških lovcev F-16, so Rubiu zagotovili slovaški sogovorniki.

Ameriški državni sekretar bo v ponedeljek obiskal tudi Madžarsko, kjer se bo dva meseca pred parlamentarnimi volitvami med drugim sešel s premierjem Viktorjem Orbanom, ki ga je Trump prejšnji teden javno podprl.