Ameriški kaos vznemirja Evropo

Zaradi novega kaosa v ZDA je negotov prelomni sporazum, ki ga je Donald Trump julija lani na Škotskem sklenil s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in z njim ustavil carinsko vojno. V evropskem parlamentu bodo najbrž spet zamrznili potrjevanje njegovega osrednjega dela, ki predvideva črtanje carin na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA.

V evropski komisiji zahtevajo popolno jasnost o nadaljnjih korakih ZDA. V Bruslju zatrjujejo, da »trenutne razmere ne prispevajo k zagotavljanju 'poštene, uravnotežene in vzajemno koristne' čezatlantske trgovine in naložb, kot sta se dogovorili obe strani in opredelili v skupni izjavi EU in ZDA iz avgusta 2025«.