Ameriški katoliki med papežem in Belo hišo

»Mislim, da spor med Trumpom in papežem razgrevajo novinarji,« je na stopnicah pred washingtonsko katedralo svetega Mateja menil zdravnik Eugene. Katolik iz Pittsburgha filipinskega rodu je s soprogo Gigi v soboto obiskal Washington in zavil še na sedež nadškofije v prestižnem okraju Dupont Circle. Nuna, ki je tam urejala prižnico, je kot stališče svoje cerkve do nedavne ostre izmenjave mnenj med voditeljem najmočnejše države na svetu in božjim zastopnikom na Zemlji, obema ameriškega rodu, priporočila: »Poglejte si nastop našega nadškofa v oddaji 60 minut!«
Ameriški prestolnici ne primanjkuje katoliških cerkva. Le pet kilometrov od katedrale svetega Mateja leži največja ameriška in ena od največjih na svetu – bazilika narodnega svetišča brezmadežnega spočetja, v kateri je med osemdesetimi kapelami tudi slovenska, posvečena Mariji Pomagaj z Brezij. Za drugo največjo v Washingtonu in okolici velja aleksandrijska bazilika svete Marije. Sosednji Maryland so v 17. stoletju ustanovili kot zatočišče za angleške katolike. Ti so se skupaj z drugimi evropskimi pozneje naseljevali po ZDA, na sedežu zvezne vlade pa so najvplivnejši katoliki na planetu. V sedanji republikanski administraciji sta to podpredsednik J. D. Vance in državni sekretar Marco Rubio, ki je danes v Vatikanu.
