Ameriški katoliki med papežem in Belo hišo

»Mislim, da spor med Trumpom in papežem razgrevajo novinarji,«­ je na stopnicah pred washingtonsko katedralo­ svetega Mateja menil zdravnik Eugene.­ Katolik iz Pittsburgha filipinskega rodu je s soprogo Gigi v soboto obiskal Washington in zavil še na sedež nadškofije v prestižnem okraju Dupont Circle. Nuna, ki je tam urejala prižnico,­ je kot stališče svoje cerkve do nedavne ostre izmenjave mnenj med voditeljem najmočnejše države na svetu in božjim zastopnikom na Zemlji, obema ameriškega rodu, priporočila: »Poglejte si nastop našega nadškofa v oddaji 60 minut!«

Ameriški prestolnici ne primanjkuje katoliških cerkva. Le pet kilometrov od katedrale svetega Mateja leži največja ameriška in ena od največjih na svetu – bazilika narodnega svetišča brezmadežnega spočetja, v kateri je med osemdesetimi kapelami tudi slovenska, posvečena Mariji Pomagaj z Brezij. Za drugo največjo v Washingtonu in okolici velja aleksandrijska bazilika svete Marije. Sosednji Maryland so v 17. stoletju ustanovili kot zatočišče za angleške katolike. Ti so se skupaj z drugimi evropskimi pozneje naseljevali po ZDA, na sedežu zvezne vlade pa so naj­vplivnejši katoliki na planetu. V sedanji republikanski administraciji sta to podpredsednik J. D. Vance in državni sekretar Marco Rubio, ki je danes v Vatikanu.