    Ameriški konzulat gradili v suženjskih pogojih

    Izkoriščanje delavcev: V Italiji odmevajo mizerne razmere, v katerih so delovali delavci na 200 milijonov evrov vrednem gradbišču v Milanu.
    Indijski delavci so bili razdeljeni v skupine, vsako je vodil turški vodja. Plačani so bili manj kot tri evre na uro, nekateri celo manj kot evro in pol, za 10 do 12 ur dela na dan na gradbišču, šest dni v tednu. Fotografija je simbolična. FOTO: Anindito Mukherjee/Reuters
    Indijski delavci so bili razdeljeni v skupine, vsako je vodil turški vodja. Plačani so bili manj kot tri evre na uro, nekateri celo manj kot evro in pol, za 10 do 12 ur dela na dan na gradbišču, šest dni v tednu. Fotografija je simbolična. FOTO: Anindito Mukherjee/Reuters
    31. 5. 2026 | 18:35
    31. 5. 2026 | 19:58
    V Milanu, mestu, kjer je največ milijonarjev na svetu, so bili plačani manj kot tri evre na uro, nekateri celo manj kot evro in pol, za 10 do 12 ur dela na dan na gradbišču, šest dni v tednu. Lahko so zaslužili od 1200 do 1500 evrov, od česar so morali odšteti skoraj 900 evrov za hrano in nastanitev.

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Govora je o indijskih delavcih, katerih izkoriščanje odmeva v Italiji. Kot poroča tiskovna agencija Ansa, je v teku preiskava zaradi nezakonitega posredovanja delovne sile in izkoriščanja delavcev v okviru poslovanja družbe Caddell Construction, ki obnavlja in gradi novi sedež ameriškega konzulata v Milanu. Njihovi delavci so bili po navedbah tožilstva v položaju para suženjstva.

    Neuspešen beg enega odgovornih, pristal je v priporu

    Poročajo tudi o begu enega odgovornih družbe Caddell Construction, ki pa mu je spodletel. Turka Ulasa Demirja so prestregli na letališču, ko je z družino odhajal na pot, a se je njegova pot končala v zaporu v Bergamu. Kot navajajo, je letalsko vozovovnico za Istanbul kupil včeraj. Odredbo o pridržanju, ki jo bo moral potrditi še preiskovalni sodnik, so sicer izdali zaradi »konkretne, realne in neposredne nevarnosti pobega«.

    Med preiskavo so prestregli njegov telefonski pogovor z neidentificiranim sogovornikom, za katerega menijo, da je bil eden od njegovih nadrejenih v podjetju. Prav ta mu je svetoval, naj odide.

    Izkoriščanje delavcev: nevidna sestavina hrane

    Kakšno je bilo izkoriščanje delavcev na kar 200 milijonov evrov vrednem gradbišču nekdanjega strelišča? Po ugotovitvah tožilcev so delali »v razmerah izkoriščanja, ob izrabi njihove stiske«, v položaju »para suženjstva«. Indijske delavce je novačila družba Dynamic House iz New Delhija, plačani pa so bili mizerno. Plače so bile »očitno neskladne s kolektivnimi pogodbami in občutno nižje od praga revščine«.

    Delavci so bili razdeljeni v skupine, vsako je vodil turški vodja. Plačani so bili manj kot tri evre na uro, nekateri celo manj kot evro in pol, za 10 do 12 ur dela na dan na gradbišču, šest dni v tednu. Tako so zaslužili od 1200 do 1500 evrov, od česar so morali odšteti skoraj 900 evrov za hrano in nastanitev.

    Vse to po tem, ko so morali v svoji državi posrednikom, ki so jim omogočili prihod na delo v Italijo, plačati 5000 evrov. V Italijo so prišli brez znanja jezika, podpisovali so dokumente, ki jih niso znali prebrati, ob tem naj bi bili izpostavljeni žaljivkam, udarcem in grožnjam. Denimo grožnji, da jih bodo poslali nazaj v Indijo, če ne bodo sprejeli pogojev.

    Tajkun Luka in njegova kaprica

    Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
    Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Umrl je Dušan Konda

    Bil je predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje in oče celjske Špice. Celjski župan se mu je v ganljivi objavi zahvalil za vse, kar je pustil v lokalni skupnosti.
    31. 5. 2026 | 12:22
    Šport  |  Nogomet
    Po finalu lige prvakov

    V Parizu vojno stanje, gorijo avtomobili, v spopadih aretiranih 400 ljudi

    Bojazen francoskih oblasti je bila upravičena, Pariz se je znova spremenil v vojno območje po zmagi Paris Saint-Germaina v finalu lige prvakov.
    31. 5. 2026 | 07:42
    Novice  |  Slovenija
    Boj s korupcijo

    Drago Kos dekan na akademiji za boj proti korupciji

    Kos velja za mednarodno priznanega strokovnjaka, ki je v kariari zasedal visoke položaje v protikorupcijskih institucijah.
    30. 5. 2026 | 15:33
    Magazin  |  Avtomobilno
    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:21
    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Igor Novak, Alpacem

    Sodelavci potrebujejo le priložnost

    Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
    Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Kibernetska zaščita

    Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

    Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
    Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča jadralnega letala

    Strmoglavljenje letala na Snežniku: »Pilot je imel veliko srečo«

    Pilot jadralnega letala se je poškodoval, a je imel srečo, da je občan z natančnim opisom lokacije nesreče pripomogel k hitremu odzivanju interventnih služb.
    31. 5. 2026 | 20:13
    Šport  |  Kolesarstvo
    Giro 2026

    Vingegaard Giro pokoril v Pogačarjevem slogu

    Danci slavijo prvo zmago na dirki po Italiji, pravo razmerje moči na svetovnem kolesarskem vrhu bo razkril Tour de France.
    Miha Hočevar 31. 5. 2026 | 19:29
    Šport  |  Rokomet
    Finale

    Velika veselica v polnem Zlatorogu, srčni Celjani sklatili Slovan z vrha (VIDEO)

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili tudi drugo tekmo finala lige NLB in premagali branilce naslova iz Ljubljane. Klemen Luzar zasenčil Uroša Zormana.
    Peter Zalokar 31. 5. 2026 | 19:26
    Šport  |  Zimski športi
    SP v hokeju

    Zgodovinska kolajna za Norvežane, zvečer veliki finale

    Norveški hokejisti so v tekmi za tretje mesto na SP v Švici premagali Kanadčane. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska.
    31. 5. 2026 | 18:36
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Magazin  |  Zanimivosti
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:57
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Gospodarstvo  |  Novice
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
