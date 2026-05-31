Ameriški konzulat gradili v suženjskih pogojih

V Milanu, mestu, kjer je največ milijonarjev na svetu, so bili plačani manj kot tri evre na uro, nekateri celo manj kot evro in pol, za 10 do 12 ur dela na dan na gradbišču, šest dni v tednu. Lahko so zaslužili od 1200 do 1500 evrov, od česar so morali odšteti skoraj 900 evrov za hrano in nastanitev.

Govora je o indijskih delavcih, katerih izkoriščanje odmeva v Italiji. Kot poroča tiskovna agencija Ansa, je v teku preiskava zaradi nezakonitega posredovanja delovne sile in izkoriščanja delavcev v okviru poslovanja družbe Caddell Construction, ki obnavlja in gradi novi sedež ameriškega konzulata v Milanu. Njihovi delavci so bili po navedbah tožilstva v položaju para suženjstva.

Neuspešen beg enega odgovornih, pristal je v priporu

Poročajo tudi o begu enega odgovornih družbe Caddell Construction, ki pa mu je spodletel. Turka Ulasa Demirja so prestregli na letališču, ko je z družino odhajal na pot, a se je njegova pot končala v zaporu v Bergamu. Kot navajajo, je letalsko vozovovnico za Istanbul kupil včeraj. Odredbo o pridržanju, ki jo bo moral potrditi še preiskovalni sodnik, so sicer izdali zaradi »konkretne, realne in neposredne nevarnosti pobega«.

Med preiskavo so prestregli njegov telefonski pogovor z neidentificiranim sogovornikom, za katerega menijo, da je bil eden od njegovih nadrejenih v podjetju. Prav ta mu je svetoval, naj odide.

Kakšno je bilo izkoriščanje delavcev na kar 200 milijonov evrov vrednem gradbišču nekdanjega strelišča? Po ugotovitvah tožilcev so delali »v razmerah izkoriščanja, ob izrabi njihove stiske«, v položaju »para suženjstva«. Indijske delavce je novačila družba Dynamic House iz New Delhija, plačani pa so bili mizerno. Plače so bile »očitno neskladne s kolektivnimi pogodbami in občutno nižje od praga revščine«.

Delavci so bili razdeljeni v skupine, vsako je vodil turški vodja. Plačani so bili manj kot tri evre na uro, nekateri celo manj kot evro in pol, za 10 do 12 ur dela na dan na gradbišču, šest dni v tednu. Tako so zaslužili od 1200 do 1500 evrov, od česar so morali odšteti skoraj 900 evrov za hrano in nastanitev.

Vse to po tem, ko so morali v svoji državi posrednikom, ki so jim omogočili prihod na delo v Italijo, plačati 5000 evrov. V Italijo so prišli brez znanja jezika, podpisovali so dokumente, ki jih niso znali prebrati, ob tem naj bi bili izpostavljeni žaljivkam, udarcem in grožnjam. Denimo grožnji, da jih bodo poslali nazaj v Indijo, če ne bodo sprejeli pogojev.