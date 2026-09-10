Ameriški križarski pohod, ki je nepovratno spremenil svet

Sredi oktobra 2001, kak teden po začetku ameriškega bombardiranja Afganistana, sem v Pešavarju, tedaj kaotičnem in večinsko paštunskem pakistanskem mestu, ki je bilo tesno povezano z napadeno deželo na drugi strani Durandove črte, med talibi, stotisoči afganistanskih beguncev, obveščevalci z vsega sveta, pogumnimi lokalnimi novinarji, besnimi mulami in trgovci vseh vrst iskal možnost nezakonitega prehoda pakistansko-afganistanske meje.

Sredi kaosa mi je na lokalni tržnici, kjer so prodajali majice s podobo Osame bin Ladna, zazvonil mobilni telefon. Pakistanski novinarski prijatelj, ki je bil tesno povezan s talibi, mi je sporočil, da je v mesto ravno prispel veleposlanik talibskega režima v Pakistanu, ki je na poti v Afganistan, in me vprašal, ali bi ga morda rad intervjuval.

»Tudi te vojne ne bomo izgubili, to morate vedeti,« mi je v enournem pogovoru med drugim dejal afganistanski veleposlanik v Pakistanu mula Abdul Salam Zaif, dolgoletni talibski gverilec in šeriatski sodnik, ki je veljal za desno roko talibskega voditelja mule Omarja. Če je v dneh pred začetkom ameriško-koalicijskega bombardiranja Afganistana Zaif samozavestno vodil tiskovne konference v Islamabadu, je bil v času najinega pogovora veliko bolj previden, kajti talibom na afganistanskih bojiščih ni dobro kazalo. Z neba so padale nanje uničujoče ameriške bombe, na tleh so se spopadali s Severnim zavezništvom, ki je imelo popolno ameriško podporo. Pripadniki ameriških posebnih enot so tedaj v gorah Tora Bore (neuspešno) iskali bin Ladna.