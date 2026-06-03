Ameriški levica in desnica spet na preizkušnji

Na najbolj poučne lekcije tokratnih strankarskih predvolitev v Kaliforniji bo treba zaradi spornega glasovanja po pošti še počakati. V najštevilnejši in najbogatejši ameriški zvezni državi poskušajo sveži republikanski obrazi opominjati volivce na množično izseljevanje zaradi draginje in brezdomskih šotorov na pločnikih. V Iowi se je nekoliko zamajala volilna čarovnija republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Po prvih štetjih bo v Kaliforniji branil stolček demokratskega guvernerja Gavina Newsoma nekdanji minister za zdravje ­Xavier Beccera, a bo moral novembra premagati republikanskega ostrega kritika dolgoletne demokratske prevlade v zlati državi Steva Hiltona. Tega je podprl republikanski predsednik Donald Trump, ki je slavil na številnih nedavnih republikanskih predvolitvah. V torkovi predtekmi za guvernerja Iowe pa je republikanskega kongresnika Randyja Feenstro kljub Trumpovemu blagoslovu premagal kmet in poslovnež Zach Lahn.