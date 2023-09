Ameriški moški med seboj

V nadaljevanju preberite:

Veliko moških v življenju kaj pogreša, je ocenil Gherkin. »Mnogi hodijo v službo in doma delajo to, kar se pričakuje od njih, ali pa tudi ne, potem gredo spat in naslednji dan se vse to ponovi. Ne telovadijo in se ne družijo veliko z drugimi.« Ženske so po naravi boljše pri komuniciranju, je dodal. »Moškim je težje priznati, da smo ranljivi.«