Ameriški napad na nigerijske islamiste

Del Nigerije že dlje časa pretresajo napadi skrajnežev skupine Boko Haram in tamkajšnji kristjani so ameriškega predsednika že prosili za pomoč. »Predsednika Trumpa vidimo kot našega drugega Boga,« je časopisu Wall Street Journal povedal voditelj tamkajšnje krščanske skupnosti. »Molili smo za nadnaravno posredovanje za rešitev življenj naših ljudi.« Nigerijski predsednik Bola Tinubu je bil zaradi takšnih besed najprej šokiran, s protestantsko pastorko in nekdanjo senatorko Remi Tinubu poročeni musliman pa se je odločil za ukrepanje s pomočjo ZDA.