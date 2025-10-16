Ameriški novinarji zaradi novih pravil poročanja protestno zapustili Pentagon

Dopisniki iz Pentagona so v sredo zaradi nestrinjanja z novo politiko ministra Peta Hegsetha pospravili pisarne, vrnili akreditacije in množično zapustili prostore ameriškega ministrstva za vojno.

V skladu z novimi pravili bi se novinarji zavezali, da ne bodo poskušali pridobiti ali objaviti nobenih informacij, ki jih ne bi pred tem za objavo odobrilo ministrstvo. Pravila tudi svarijo zaposlene v Pentagonu, da bi bilo morebitno neodobreno komuniciranje z mediji lahko nezakonito.

Novinarske hiše in novinarji so se odločili za vrnitev akreditacij in slovo. Poslopje je zapustilo okrog 50 novinarjev, ki so redno poročali o ameriški vojski in obrambni politiki. Med njimi The New York Times, AP, AFP in Fox News.

Ameriško obrambno ministrstvo je nova pravila uvedlo v začetku tedna. Medijem je ponudilo nadaljnji dostop le pod pogojem, da sprejmejo razširjene določbe o predhodnem pregledu gradiva ter omejitve pri navajanju anonimnih virov. Več največjih uredništev je pogoje zavrnilo, saj so jih označili za nezdružljive s temeljnimi novinarskimi standardi.

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek izrazil podporo nekdanjemu voditelju oddaje na televiziji Fox News Hegsethu in njegovim novim pravilom. Komentiral je, da so novinarji nepošteni in zelo moteči za svetovni mir.

Ker so novinarji, med njimi tudi tisti zaposleni pri New York Timesu, AP, AFP in Fox Newsu, zavrnili podpis novih, strožjih pravil za poročanje iz Pentagona, so ostali brez akreditacij za dostop do stavbe. FOTO: AFP

Dopisnik ameriškega radia NPR Tom Bowman je spomnil, da so ga neuradni viri v Pentagonu večkrat opozorili na dogajanje, ki je bilo v nasprotju z uradnimi izjavami. Dodal je, da ima javnost pravico do resnice.

»Tisti, ki so mi dajali informacije, so vedeli, da si javnost zasluži vedeti, kaj se dejansko dogaja. Zdaj bo Pentagon objavljal po družbenih medijih, pripravljal pristranske posnetke, komentarje in izjave, kar res ne bi smelo biti dovolj za javnost,« je zapisal Bowman.

Hegsethovo izjavo je podpisala le ultrakonservativna televizija One America News Network (OANN), ki je pri tem tudi odpustila svojo dopisnico Gabrielle Cuccia zaradi kritike Hegsethovih pravil.

Zagovorniki svobode tiska so dogajanje v Pentagonu obsodili in ga označili za največje omejevanje dostopa medijev do ameriškega vojaškega aparata v sodobni zgodovini, navaja AFP.