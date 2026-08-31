Ameriški obračun z iranskimi izstreljevalci min

Šest mesecev po začetku ameriških napadov na Iran so bila konec tedna spet na vrsti zaostrovanja. Ameriške sile so v nedeljo napadle izstrelišča min, s katerimi je Islamska revolucionarna garda želela ponovno onemogočiti ladijski promet na najpomembnejši svetovni plovni poti za nafto. V Teheranu so potrdili žrtve med vojaki in civilisti ter napovedali odločno maščevanje. V nedeljo so napadli ameriško oporišče v Jordaniji, večino izstrelkov pa so branitelji uspeli prestreči.

Pri ameriškem centralnem vojaškem poveljstvu Centcom so minuli teden sporočili, da so odstranili in razstrelili vse mine v mednarodnih vodah Perzijskega zaliva. Iran so posvarili, da bodo preprečili vsak poskus nastavljanja novih, republikanski predsednik Donald Trump pa je naznanil, da bodo dogajanje natančno opazovali iz vesolja. »Mednarodne plovne poti so odprte,« je povedal poveljnik tamkajšnjih ameriških sil admiral Brad Cooper in res je ameriška mornarica v minulih tednih skozi Hormuz spremljala številne ladje.