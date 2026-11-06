Ameriški obrambni minister ne bo odstopil s položaja

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v četrtek zavrnil pritiske, naj odstopi. Pritiski so se okrepili po porazu republikancev na vmesnih volitvah, saj so razlog za to našli v vojni z Iranom. Hegseth je vojno opisal kot pogumno in zgodovinsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Napadajo mene, napadajo nas, ker smo učinkoviti. To jim ne bo uspelo. Ne bomo popustili,« je dejal v videoposnetku.

Predsednik ZDA Donald Trump je doslej vztrajno podpiral Hegsetha, vendar sta tako Trump kot podpredsednik J. D. Vance poraz na vmesnih volitvah pripisala vojni z Iranom, katere ključni zagovornik je obrambni minister. »Razlog za naš poraz je vojna,« je dejal Vance o volilni zmagi demokratov, s čimer se je Trump strinjal, da je »v veliki meri to res«.

Je pa kljub temu Trump v pogovoru za ABC News zagotovil, da ima namen obdržati Hegsetha na položaju, podobno so sporočili iz Bele hiše, da minister odlično opravlja svoje delo, poroča britanski BBC.

Hegsethu grozi ustavna obtožba, pobudo zanjo bo prihodnji teden vložil republikanec Thomas Massie, med drugim zaradi vojne proti Iranu. Republikanec je poudaril, da pobude ne bo vložil le, če Hegseth odstopi.

Dodatno oviro bodo predstavljali demokrati, ki so ta teden osvojili večino v obeh domovih kongresa, kar jim omogoča lažje sprožanje preiskav in omejitev financiranja obrambnega ministrstva in vojne proti Iranu.