Ameriški opozorilni strel čez Orbánov premec

Washington je v tednu, v katerem je Madžarska znova sklepala energetske dogovore z Rusijo, izrazil nezadovoljstvo nad obnašanjem najbolj problematične članice Evropske unije in zveze Nato ter uvedel sankcije proti eni od bank s sedežem v Budimpešti. Odnosi med ZDA in vlado Viktorja Orbána so s tem dosegli najnižjo točko doslej, najnovejši ameriški odziv na madžarsko plutje proti toku pa je bilo mogoče razumeti predvsem kot opozorilni strel.