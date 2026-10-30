Papež prvič v zgodovini volil na političnih volitvah

Ameriški papež je glasovnico oddal po pošti v Chicagu, kjer se je rodil, poroča Guardian. Z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom se je v zadnjem obdobju večkrat javno razhajal, med drugim zaradi njegove priseljenske politike in vojne proti Iranu.

Papež Leon XIV. je glasoval na ameriških vmesnih volitvah. Po navedbah Vatikana gre za prvi znani primer v zgodovini, da je aktualni poglavar Katoliške cerkve oddal glas na političnih volitvah.

Leon XIV., ki je v več vprašanjih prišel v spor z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je glasovnico oddal po pošti v Chicagu, mestu, kjer se je rodil. Vatikan je to potrdil v petek.

Leon XIV., ki mu je pred izvolitvijo za papeža bilo ime Robert Francis Prevost, je lani po smrti papeža Frančiška postal prvi Američan na čelu Katoliške cerkve.

V Vatikanu so pojasnili, da je papež kot ameriški državljan uresničeval svojo volilno pravico, kadar je imel za to možnost, tudi v Peruju, kjer je več let deloval kot misijonar. »Sveti oče verjame v pravico in dolžnost državljanov, da sodelujejo v demokratičnih procesih,« so zapisali v izjavi.

Glasovnico naročil pred operacijo

Po poročanju medijev je Leon XIV. za glasovanje po pošti zaprosil 3. oktobra. Kot naslov za registracijo je navedel naslov v kraju New Lenox v ameriški zvezni državi Illinois.

To je bilo deset dni pred operacijo, med katero so mu odstranili rakavi tumor na desnem pljučnem krilu. Papež se po odpustu iz bolnišnice 17. oktobra postopoma vrača k svojim obveznostim.

Američani bodo na vmesnih volitvah glasovali 3. novembra. Volitve veljajo za pomemben preizkus politične podpore Trumpovi administraciji, saj bodo odločale o razmerju moči v kongresu.

Med papežem in ameriškim predsednikom je v zadnjih mesecih večkrat prišlo do javnih nesoglasij. Leon XIV. je ostro kritiziral Trumpovo priseljensko politiko in jo označil za »nečloveško«.

Trump se je na papeževe kritike ameriško-izraelske vojne proti Iranu odzval z ostrimi besedami. Leona XIV. je označil za »šibkega v boju proti kriminalu« in »slabega na področju zunanje politike«. Zatrdil je tudi, da je bil papež izvoljen zgolj zato, ker je bil sam v času konklava predsednik ZDA. Papež je na predsednikove napade odgovoril, da se Trumpa »ne boji«.

Papež poudarja ameriške vrednote in sprejemanje migrantov

Leon XIV. je ob bližajoči se 250. obletnici podpisa ameriške deklaracije o neodvisnosti v svojem prvem pomembnejšem nagovoru ameriški javnosti pohvalil zgodovino ZDA kot države, ki je sprejemala priseljence. Američane je hkrati pozval, naj živijo v skladu z ideali, zapisanimi v deklaraciji. Njegove besede so mnogi razumeli tudi kot novo kritiko Trumpove politike.

V intervjuju za ameriško televizijsko mrežo konec julija je papež izrazil »veliko ljubezen« do svoje domovine ter do njenih temeljnih načel svobode, priložnosti in odprtosti do priseljencev. Ob tem je poudaril, da je preprosto Američan.

Papeža novembra čaka enajstdnevno potovanje po Latinski Ameriki, med katerim bo obiskal deset mest. Vatikanski državni tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher, je ta teden na srečanju z novinarji v Rimu dejal, da je papežev obisk ZDA pričakovati v ne tako oddaljeni prihodnosti. Dodal je, da bi lahko izid vmesnih volitev vplival na odločitev, ali bo obisk izveden leta 2027 ali pozneje.