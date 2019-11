Ameriški podpredsenik na obisku v Iraku

Ameriški podpredsednikje na prvem obisku v Iraku obiskal ameriške vojake in z iraškim premierjempo telefonu govoril o razmerah v državi, ki jo pretresajo množični protesti . Nasilje, ki jih spremlja, je doslej zahtevalo več kot 350 življenj.Pence je v Bagdad prispel danes. Po navedbah iraške vlade je obiskal ameriške enote v oporišču Ain al Asad na zahodu Iraka, ki sodelujejo v mednarodni koaliciji proti skrajni skupini Islamska država (ZDA imajo v državi okoli 5200 pripadnikov oboroženih sil). V Erbilu se je sestal predsednikom iraškega KurdistanaDo obiska ameriškega podpredsednika prihaja v času množičnih protivladnih demonstracij v Iraku. Te so se začele oktobra, ko so protestniki vlado pozvali k odstopu ter zahtevali razpustitev parlamenta in spremembe političnega sistema. Podpredsednik ZDA se je na nenapovedan obisk Iraka odpravil skoraj leto dni za predsednikom. Z lanskim obiskom je Trump pritegnil številne kritike, saj se, enako kot za njim Pence, ni sestal z iraškim političnim vrhom. Prav tako se je le bežno sešel z ameriškimi vojaki.