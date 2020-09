Ameriški pogajalci sveto verjamejo v moč gospodarstva

Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti sta danes v Beli hiši v prisotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa podpisala sporazum o gospodarskih odnosih. Iz sporazuma so črtali člen o medsebojnem priznanju, vreden pa naj bi bil 13 milijard dolarjev.Posebni odposlanec ZDA za dialog Beograda s Prištino Richard Grenell je očitno odstopil od resnih prizadevanj za rešitev srbsko-kosovskega spora. Srečanje sprtih strani v Washingtonu na čelu z Vučićem in Hotijem je bilo gledališka igra. Njen cilj je bil prikazati zmago pri gospodarskih vprašanjih kot Trumpov zunanjepolitični uspeh. Washington je ...