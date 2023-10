Ameriški predsednik opozoril Izrael, naj ne zasede Gaze

Spremljamo dogajanje po napadu Hamasa na Izrael.

08:32 Izrael evakuira prebivalce vzdolž meje z Libanonom

Izrael je sporočil, da evakuira prebivalstvo na severu države vzdolž meje z Libanonom, potem ko je po medsebojnem obstreljevanju izraelska vojska v nedeljo zaprla območje za civiliste, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ministrstvo za obrambo in izraelska vojska sta v skupni izjavi naznanila izvajanje načrta za evakuacijo prebivalcev severnega Izraela, ki živijo na območju dveh kilometrov od meje z Libanonom, v nastanitvene objekte, ki jih financira država.

Libanonsko proiransko gibanje Hezbolah je v nedeljo sporočilo, da je iz južnega Libanona izstrelilo raketo na vojaške cilje v Izraelu. Pri tem je na severu Izraela umrl izraelski civilist, še trije so bili ranjeni. Po poročanju britanskega BBC gre za prvo izraelsko civilno žrtev v obstreljevanju na izraelsko-libanonski meji v zadnjem tednu. Izraelska vojska je v odgovor napadla cilje v Libanonu ter sporočila, da je za civiliste zaprla območje ob meji. V stopnjevanju sovražnosti na izraelsko-libanonski meji je v zadnjem tednu umrlo najmanj 16 ljudi na obeh straneh meje. Med žrtvami je bil tudi novinar tiskovne agencije Reuters, ki je bil ubit, ko se je znašel ujet v čezmejnem obstreljevanju na jugu Libanona ob meji z Izraelom.

07:55 ZDA, Izrael in Egipt dosegli dogovor o začasni prekinitvi ognja

ZDA, Izrael in Egipt so dosegli dogovor o prekinitvi ognja v južni Gazi. Dogovor začne veljati ob 9. uri po lokalnem času, kar sovpada s ponovnim odprtjem mejnega prehoda Rafa, poroča Reuters. Medijski predstavniki Hamasa so ob tem dejali, da nimajo nobenih informacij o odprtju Rafe – edinega izhoda iz Gaze, ki ga ne kontrolirajo Izraelci. Prehod Rafa leži na jugu Gaze na meji z Egiptom.

07:45 »Svet je izgubil svojo človečnost«

»Svet je izgubil svojo človečnost,« je dejal direktor UNRWA Philippe Lazzarini. Kot je povedal, njegovi kolegi v Gazi ne morejo več nuditi humanitarne pomoči. Voda je življenje, a v Gazi zmanjkuje vode in tako v Gazi zmanjkuje življenje, je dejal. Kmalu bo zmanjkalo tudi hrane in zdravil. »Niti kapljica vode niti zrno žita ali liter goriva v zadnjih osmih dneh ni prišlo do Gaze,« je dejal. Opozoril je pred humanitarno katastrofo in dodal, da ni varnega prostora v Gazi. Medtem ko je obsodil napad Hamasa na Izrael, je dejal: »Odgovor na poboj civilistov ne more biti ubijanje civilistov.«

V Gazi je bilo v izraelskih napadih ubitih 14 predstavnikov UNRWA, je še povedal Lazzarini.

07:25 V ZDA moški do smrti zabodel otroka

V predmestju Chicaga je policija v soboto aretirala 71-letnika, ki je z nožem do smrti zabodel šestletnega otroka in ranil njegovo 32-letno mater, ker je bil razburjen zaradi napadov pripadnikov Hamasa na Izrael. Ameriški predsednik Joe Biden je napad v nedeljo obsodil kot dejanje sovraštva in pozval Američane, naj zavračajo islamofobijo.

71-letnik je po poročanju ameriških medijev v soboto potrkal na vrata v pritličju svoje hiše, ker je že dve leti kot podnajemnica živela priseljenka iz Palestine s svojim sinom. Ko je ženska odprla vrata, jo je moški zgrabil za vrat in zabodel. Pobegnila mu je v kopalnico in poklicala policijo. Ko je izstopila iz kopalnice, je našla na tleh krvavečega otroka. Mrliški oglednik je potrdil, da je bil fant kar 26-krat zaboden. Šerifov urad v Plainfieldu je sporočil, da so policisti ob prihodu pred hišo naleteli na poškodovanega moškega, v hiši pa so našli dve hudo ranjeni osebi. Vse tri so poslali v bolnišnico, kjer je šestletnik podlegel poškodbam, njegova mati pa je v kritičnem stanju.

Za 71-letnika so odredili pripor, tožilci pa so ga med drugim obtožili naklepnega umora. Šerifov urad je potrdil, da je zločin storil zaradi razburjenja po napadu Hamasa na Izrael, za kar je krivil muslimane, poročajo ameriški mediji.

Podpornik Izraela. FOTO: Jason Connolly/Afp

06:40 Predsednik Biden opozoril Izrael

Medtem ko se izraelska vojska pripravlja na kopensko ofenzivo v Gazi, tisoče Palestincev beži proti jugu. Egipt naj bi po poročanju medijev v strahu pred prevelikim begunskim valom zaprl svojo mejo, mednarodna skupnost pa skuša s pogovori zmanjšati humanitarno krizo. V Gazi zmanjkuje vode, bolnišnice imajo še za 24 ur goriva.

Predsednik Joe Biden je opozoril Izrael, naj ne okupira Gaze, kar je, kot poroča New York Times, njegov prvi poskus, da skuša obrzdati Izrael po Hamasovih smrtonosnih napadih, v katerih je teroristična organizacija ubila več kot 1300 ljudi, med njimi vsaj 29 Američanov.

Biden je Izraelu ponudil vso pomoč in doslej zavračal kritiko ameriških zaveznikov, ki so napovedali pohod nad Gazo, in to kljub temu da so Združeni narodi svarili pred humanitarno krizo. A v novem intervjuju je le opozoril pred popolno okupacijo Gaze. Biden je dejal, da je Hamas potrebno povsem uničiti, a hkrati dodal, da morajo v Gazi obstati palestinske oblasti.

V Gazi zmanjkuje vode, bolnišnice imajo še za 24 ur goriva. FOTO: Jason Connolly/Afp

Ameriški predsednik je, kot poroča Guardian, dejal, da obstaja razlika med Izraelci, ubitimi v napadih Hamasa, in Palestinci, ki jih je ubil Izrael. »Izrael se mora odzvati. Mora nad Hamas. Hamas je skupina bojazljivcev, ki se skrivajo za civilisti,« je dejal. Na vprašanje, ali se strinja z obleganjem Gaze, je dejal, da je prepričan, da bo Izrael upošteval pravila, ki veljajo.

Predstavnik Izraela v Združenih narodih Gilad Erdan je v odzivu na pogovor ameriškega predsednika dejal, da Izrael na namerava zasesti Gaze, a bo storil vse, da uniči Hamas.