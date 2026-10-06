Trump pozval Iran k uničenju Los Angelesa in San Diega

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na predvolilnem zborovanju v Nebraski med drugim pozval Iran, naj uniči kalifornijski mesti Los Angeles in San Diego, češ da bo to majhna cena za svetovno in ameriško varnost, poročajo ameriški mediji. Njegove besede so izzvale val ogorčenja, Bela hiša je odzive medijev danes označila za histerične.

Trump je dejal, da želi novembra na kongresnih volitvah videti izjemno zmago republikancev, ker bodo s tem potrdili vse dobro, kar so doslej naredili, poroča med drugimi Los Angeles Times. Volivce je med drugim pozval, naj se udeležijo volitev.

Ankete napovedujejo zgodovinski poraz republikancev predvsem zaradi Trumpovih politik, ki so privedle do naraščanja cen. Vojno z Iranom je označil za umetno in večkrat ponovil, da se bo kmalu končala.

»Lahko uničijo mesto. Naj uničijo Los Angeles, naj uničijo San Diego. To bo majhna cena,« je povedal navdušenim podpornikom. »Potem, ko je poslal nacionalno gardo in marince za okupacijo Kalifornije, Donald Trump sedaj poziva tujega sovražnika, naj uniči Los Angeles in San Diego. Ta človek je neuravnovešen in nevaren,« je na omrežju X objavil kalifornijski guverner Gavin Newsom.

Trump je razen konca vojne z Iranom - kjer je že večkrat razglasil zmago - napovedal tudi, da bodo cene bencina kmalu nižje. Doslej je trdil, da so rekordno nizke.

Pohvalil se je z napadom na Venezuelo in prevzemom njene industrije nafte ter ponavljal napade na medije. »Medijska norišnica okrog izjav predsednika Trumpa nima osnove v realnosti. Jasno je povedal, da bi bila ameriška mesta ogrožena, če ne bi ustavili Irana, ki razpolaga z jedrskim orožjem. Amerika je po zaslugi predsednika varnejša. Iran nima jedrskega orožja, nima zračnih sil in denarja,« je na X med drugim objavil komunikacijski direktor Bele hiše Steven Cheung.