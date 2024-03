Ameriški prepiri na velikonočne praznike

»Danes sporočamo vsem transspolnim Američanom: ljubljeni ste, slišani ste, razumljeni ste, sodite zraven. Ste Amerika in moja administracija in jaz stojiva za vami,« je ameriški predsednik Joe Biden 31. marec tudi uradno razglasil za dan vidnosti transspolnih oseb. Današnji dan pa je tudi velika nedelja, ko je po Svetem pismu Jezus Kristus vstal od mrtvih, in na prvega demokrata ZDA so se vsule ostre kritike.

Biden pogosto poudarja svojo katoliško vero, na proslavi z velikonočnimi jajci za otroke na vrtu Bele hiše pa je prepovedal verske simbole. Velikonočni simboli, ki jih bodo s seboj prinesle družine vojakov, morajo biti versko, politično in drugače nevtralni. Hkrati je napadel ciljanje transspolnih otrok in njihovih družin s sovražno zakonodajo, ki naj utiša učitelje, prepove knjige in grozi zdravniški in drugi skrbi zanje. »Naj bom jasen: ti napadi so neameriški in se morajo končati!«

Predsednik Joe Biden. Foto Elizabeth Frantz/Reuters

Na demokratskega predsednika so se vsule ogorčene kritike. Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump, spet najverjetnejši predsedniški kandidat svoje stranke, je obsodil »grozljivo in žaljivo« razglasitev dneva transspolne prepoznavnosti in prepoved verskih simbolov v času praznovanja vstajenja Jezusa Kristusa od mrtvih. Zanj je to še en napad na vero, prav tako za republikanskega predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona in senatorja iz Arkansasa Toma Cottona, za katerega Bidnov prezir do kristjanov ni naključje. »Vemo, da je Kristus kralj in da se iz Boga ne gre norčevati, vemo pa tudi, da Biden ne odloča v Beli hiši,« je dejala kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Greene. Med ameriškimi konservativci prevladuje prepričanje, da v ozadju sedanjega ostarelega predsednika stoji prejšnji demokratski Barack Obama.

Minister za transsport Pete Buttigieg, njegov soprog Chasten Buttigieg in njuna dvojčka Gus in Penelope med lanskim praznovanjem za otroke v Beli hiši. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Republikanski senator iz Alabame Tommy Tuberville je šel še dlje, demokratsko stranko je ozmerjal s satanskim kultom. Drugi pa spominjajo, da so pobude za 31. marec kot dan vidnosti transspolnih oseb stare že poldrugo desetletje, in je tokratno sovpadanje z velikonočnimi prazniki le izjema.