Ameriški prepiri o svobodi govora

V nekaj urah po lansiranju Metinega »ubijalca twitterja« je omrežje threads privabilo deset milijonov uporabnikov in lastnik Mark Zuckerberg je s prvim tvitom v enajstih letih, na katerem sta naslikana superjunaka, nakazal odločenost, da bo premagal tekmeca Elona Muska. Zanju ter za vse ameriške in svetovne uporabnike politično in ideološko močno razdeljenih družbenih omrežij bo pomembna sodna prepoved vplivanja ameriške vlade na njihove vsebine.