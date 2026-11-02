Ameriški prepiri zaradi Abdula El-Sayeda

Tudi nekateri ameriški demokrati zdaj obsojajo tisto, kar republikanci že dolgo vidijo kot skrajno levo islamistično strujo v levi od obeh velikih ameriških strank. Poražena kandidatka za demokratsko senatno kandidaturo Michigana Haley Stevens je naznanila, da bo volila republikanskega kandidata Mika Rogersa. Abdul El-Sayed, ki jo je za las premagal v predvolitvah, je po njenem preveč radikalen.

Ne bomo pustili džihadistom in komunistom prevzeti Amerike, je v nedeljo v Iowi govoril Trump, ki je Stevensovo povabil, naj se pridruži republikanski stranki. Michiganska demokratska jo je namreč že izključila iz svojih vrst in senatni prvak Chuck Schumer, najvišji judovski izvoljeni politik v zgodovini ZDA, je njeno približevanje republikancem označil za odvratno izdajo.