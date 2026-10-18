Ameriški računi v ukrajinski vojni

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je včeraj zahvalil za obnovitev obveščevalnega sodelovanja z ZDA. Brez rešitve starih sporov med njim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pa se upanje napadene države na odločilno ameriško pomoč pri zmagi nad ruskim napadalcem zmanjšuje.

»Več deset držav nam pomaga, toda samo ZDA imajo obveščevalne podatke, ki nam razkrivajo ruske balistične rakete. Med balističnimi napadi v minulih treh dneh jih nismo prejemali,« je v pogovoru za ameriško televizijo NBC izjavil Zelenski. Celo nekateri visoki republikanski politiki zadnje dni obsojajo po njihovem prepričanju brezvestno kapitulacijo Bele hiše pred ruskim diktatorjem, ki je nezakonito napadel Ukrajino in vsak dan pobija nedolžne ljudi. Trump je namreč konec tedna odpravil sankcije proti ruskemu gospodarstvu in oligarhom s Putinom na čelu.