Ameriške sankcije niso dovolj za zavrnitev odprtja računa v Sloveniji

Sodišče EU je odločilo, da slovenska banka (NKBM/OTP) v Mariboru ne bi smela zavrniti odprtja računa osebi zgolj na podlagi tega, da je ta na seznamu ameriških sankcij. »Zavrnitev je mogoča šele po individualizirani oceni tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jo opravi banka,« so odločili sodniki iz Luxembourga.

Razplet utegne vsaj posredno vplivati na razmisleke o obravnavi čezmernega upoštevanja (v angleščini overcompliance) ameriških sankcij proti tožilcem in sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), tudi proti Beti Hohler iz Slovenije, ki so jim banke v EU zapirale račune.