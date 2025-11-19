  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Ameriški senat soglasno za objavo Epsteinovih dosjejev

    Peticija, ki bo s Trumpovim podpisom postala zakon, zahteva objavo okrog 300 gigabajtov dokumentov, video in tonskih posnetkov v 30 dneh.
    Trump je vse leto trdil, da ni vedel nič o Epsteinovih zlorabah, čeprav sta bila dolga leta prijatelja na Floridi in v New Yorku. FOTO: Roberto Schmidt/Afp
    Galerija
    Trump je vse leto trdil, da ni vedel nič o Epsteinovih zlorabah, čeprav sta bila dolga leta prijatelja na Floridi in v New Yorku. FOTO: Roberto Schmidt/Afp
    STA
    19. 11. 2025 | 07:16
    A+A-

    Ameriški senat se je soglasno strinjal s takojšnjo potrditvijo peticije, ki od pravosodnega ministrstva ZDA zahteva objavo vseh dosjejev o pokojnem obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, potem ko je pred tem predstavniški dom kongresa v torek zahtevo potrdil s 427 glasovi proti enemu.

    image_alt
    Zaradi Trumpa padajo glave

    Zahtevo za soglasno potrditev je v torek vložil vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer, nobenega ugovora ni bilo niti med republikanci, potem ko je predsednik ZDA v nedeljo po mesecih nasprotovanja dejal, da mu je vseeno, če kongres peticijo potrdi.

    Vodja senatne večine republikanec John Thune je sinoči povedal, da bo predstavniški dom peticijo posredoval senatu danes, kar bo pomenilo njeno potrditev. Nato jo bodo posredovali v podpis predsedniku Donaldu Trumpu, poroča CNN. Ta veta ne more uporabiti, ker je bila peticija v obeh domovih potrjena z veliko več kot zadostno večino.

    Na začetku tedna še ni bilo jasno, kako bo v primeru potrditve v predstavniškem domu kongresa ravnala republikanska večina v senatu, saj si doslej ni upala kljubovati Trumpu. Ta je po poročanju MSNBC ne glede na spremembo stališča doživel prvi kongresni poraz v drugem mandatu in največji kongresni poraz predsednika v ameriški zgodovini.

    Potrditev peticije, ki sta jo predlagala republikanski kongresnik Thomas Massie in demokrat Ro Khanna, je postala mogoča ob obnovi financiranja vlade prejšnji teden, ko je bil predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson prisiljen sklicati zasedanje in zapriseči novoizvoljeno demokratko iz Arizone Adelito Grijalvo, ki je prispevala odločilni glas. Dotlej so peticijo poleg Massieja podpirale le tri republikanske kongresnice.

    Potrditev peticije, ki sta jo predlagal republikanski kongresnik Thomas Massie, je postala mogoča ob obnovi financiranja vlade prejšnji teden. FOTO: Daniel Heuer/Afp
    Potrditev peticije, ki sta jo predlagal republikanski kongresnik Thomas Massie, je postala mogoča ob obnovi financiranja vlade prejšnji teden. FOTO: Daniel Heuer/Afp

    Massie je sinoči za CNN dejal, da je Trump spremenil stališče, ker je ugotovil, da se spopada s svojo volilno bazo. Ne glede na to, da je zahtevo po objavi dosjejev imenoval za demokratsko prevaro, pa to v bistvu že od lani zahtevajo njegovi volivci in lani je tudi sam obljubil, da bo to storil.

    »Mislim, da je bil končni izračun za predsednika in predsednika predstavniškega doma političen. Ugotovila sta, da bi lahko ogrozila našo večino, če bi se postavila na stran pedofilov in posiljevalcev,« je dejal Massie, potem ko je več deset domnevnih Epsteinovih žrtev zaploskalo zmagi peticije.

    Trump je pred senatno potrditvijo v torek na svojem omrežju Truth Social objavil, da mu je vseeno, kdaj mu bodo peticijo poslali v podpis. »Želim le, da republikanci ne pozabijo na vse zmage, ki smo jih imeli,« je zapisal.

    Peticija, ki bo s Trumpovim podpisom postala zakon, od pravosodnega ministrstva zahteva objavo okrog 300 gigabajtov dokumentov, video in tonskih posnetkov v 30 dneh.

    Trump je vse leto trdil, da ni vedel nič o Epsteinovih zlorabah, čeprav sta bila dolga leta prijatelja na Floridi in v New Yorku. V torek je zanikal lastne izjave, ko je na novinarsko vprašanje jezno odvrnil, da nima nič z Epsteinom, ki ga je vrgel iz svojega kluba, ker je menil, da je bolan izprijenec. »Kot kaže, sem imel prav,« je dejal in napadel novinarko televizije ABC, ki mu je zastavila vprašanje. »Pujsa, bodi tiho,« je Trump že v nedeljo ozmerjal novinarko agencije Bloomberg, ki mu je zastavila podobno vprašanje.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Gospodarstvo

    Ali lahko še kaj ustavi zaton nemške industrije?

    Evropski proizvodni prvak strmoglavlja, ekonomisti predlagajo radikalne ukrepe, da bi rešili, kar se še rešiti da.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Zagrebški gasilci: Vjesnikova stolpnica je popolnoma uničena

    Požar je izbruhnil okoli enajste ure zvečer. Na kraju nesreče je posredovalo skoraj 100 gasilcev in 40 vozil.
    18. 11. 2025 | 07:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Bela hiša

    Ronaldu se je zahvalil tudi Trump

    Cristiano Ronaldo se je v Washingtonu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in predsednikom Fife Giannijem Infantinom udeležil slavnostne večerje.
    19. 11. 2025 | 08:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Policisti med preiskavo pri 22-letniku našli nedovoljeno puško

    Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zaradi kršitev določil zakona o orožju zoper 22-letnika ustrezno ukrepali.
    19. 11. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Po zmerni oblačnosti bo konec tedna zopet prinesel sneg

    Meja sneženja bo sprva precej nizko, čez dan se bo postopoma višala.
    19. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar v Zagrebu

    Iz stavbe Vjesnika še viden dim, opozorila ljudem, naj se ji ne približujejo

    Mestna uprava je sinoči uvedla posebno ureditev na prometnicah mimo stavbe, ki bo veljala od 19. ure.
    19. 11. 2025 | 07:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Louvre

    Po odmevnem ropu v Louvru zdaj zaprtje galerije zaradi tehničnih težav

    Muzej pojasnjuje, da so varnostne skrbi povzročile nedavne spremembe v strukturi.
    19. 11. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Po zmerni oblačnosti bo konec tedna zopet prinesel sneg

    Meja sneženja bo sprva precej nizko, čez dan se bo postopoma višala.
    19. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Požar v Zagrebu

    Iz stavbe Vjesnika še viden dim, opozorila ljudem, naj se ji ne približujejo

    Mestna uprava je sinoči uvedla posebno ureditev na prometnicah mimo stavbe, ki bo veljala od 19. ure.
    19. 11. 2025 | 07:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Louvre

    Po odmevnem ropu v Louvru zdaj zaprtje galerije zaradi tehničnih težav

    Muzej pojasnjuje, da so varnostne skrbi povzročile nedavne spremembe v strukturi.
    19. 11. 2025 | 07:27
    Preberite več
