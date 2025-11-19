Ameriški senat soglasno za objavo Epsteinovih dosjejev

Ameriški senat se je soglasno strinjal s takojšnjo potrditvijo peticije, ki od pravosodnega ministrstva ZDA zahteva objavo vseh dosjejev o pokojnem obsojenem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, potem ko je pred tem predstavniški dom kongresa v torek zahtevo potrdil s 427 glasovi proti enemu.

Zahtevo za soglasno potrditev je v torek vložil vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer, nobenega ugovora ni bilo niti med republikanci, potem ko je predsednik ZDA v nedeljo po mesecih nasprotovanja dejal, da mu je vseeno, če kongres peticijo potrdi.

Vodja senatne večine republikanec John Thune je sinoči povedal, da bo predstavniški dom peticijo posredoval senatu danes, kar bo pomenilo njeno potrditev. Nato jo bodo posredovali v podpis predsedniku Donaldu Trumpu, poroča CNN. Ta veta ne more uporabiti, ker je bila peticija v obeh domovih potrjena z veliko več kot zadostno večino.

Na začetku tedna še ni bilo jasno, kako bo v primeru potrditve v predstavniškem domu kongresa ravnala republikanska večina v senatu, saj si doslej ni upala kljubovati Trumpu. Ta je po poročanju MSNBC ne glede na spremembo stališča doživel prvi kongresni poraz v drugem mandatu in največji kongresni poraz predsednika v ameriški zgodovini.

Potrditev peticije, ki sta jo predlagala republikanski kongresnik Thomas Massie in demokrat Ro Khanna, je postala mogoča ob obnovi financiranja vlade prejšnji teden, ko je bil predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson prisiljen sklicati zasedanje in zapriseči novoizvoljeno demokratko iz Arizone Adelito Grijalvo, ki je prispevala odločilni glas. Dotlej so peticijo poleg Massieja podpirale le tri republikanske kongresnice.

Massie je sinoči za CNN dejal, da je Trump spremenil stališče, ker je ugotovil, da se spopada s svojo volilno bazo. Ne glede na to, da je zahtevo po objavi dosjejev imenoval za demokratsko prevaro, pa to v bistvu že od lani zahtevajo njegovi volivci in lani je tudi sam obljubil, da bo to storil.

»Mislim, da je bil končni izračun za predsednika in predsednika predstavniškega doma političen. Ugotovila sta, da bi lahko ogrozila našo večino, če bi se postavila na stran pedofilov in posiljevalcev,« je dejal Massie, potem ko je več deset domnevnih Epsteinovih žrtev zaploskalo zmagi peticije.

Trump je pred senatno potrditvijo v torek na svojem omrežju Truth Social objavil, da mu je vseeno, kdaj mu bodo peticijo poslali v podpis. »Želim le, da republikanci ne pozabijo na vse zmage, ki smo jih imeli,« je zapisal.

Peticija, ki bo s Trumpovim podpisom postala zakon, od pravosodnega ministrstva zahteva objavo okrog 300 gigabajtov dokumentov, video in tonskih posnetkov v 30 dneh.

Trump je vse leto trdil, da ni vedel nič o Epsteinovih zlorabah, čeprav sta bila dolga leta prijatelja na Floridi in v New Yorku. V torek je zanikal lastne izjave, ko je na novinarsko vprašanje jezno odvrnil, da nima nič z Epsteinom, ki ga je vrgel iz svojega kluba, ker je menil, da je bolan izprijenec. »Kot kaže, sem imel prav,« je dejal in napadel novinarko televizije ABC, ki mu je zastavila vprašanje. »Pujsa, bodi tiho,« je Trump že v nedeljo ozmerjal novinarko agencije Bloomberg, ki mu je zastavila podobno vprašanje.