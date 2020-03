Ameriški senat sprejel gigantski rešilni paket 

Republikanski voditelj senata Mitch McConnell. Foto Alex Edelman Afp

New York – Ameriški senat je soglasno sprejel največji rešilni paketi za prebivalsvo in gospodarstvo v novejši zgodovini. Dva bilijona dolarjev vredni odgovor na krizo, ki jo je sprožila epidemija novega koronavirusa, mora sprejeti še predstavniški dom, če se bo to zgodilo, pa bo vsak Američan z letnim bruto dohodkom pod 75 tisoč dolarjev na svoj bančni račun prejel 1200 dolarjev, vsak otrok iz teh družin pa petsto.Tisti z dohodkom do 99 tisoč dolarjev na leto bodo prejeli manjše vsote, s 367 milijardami dolarjev pa bodo omogočili ugodna posojila za manjša podjetja ter za posojila velikim industrijam ter za mesta in zvezne države namenili petsto milijard dolarjev. Brezposelni, med njimi tudi samozaposleni, bodo v prihodnjih štirih mesecih še dodatno dobili 600 dolarjev na teden. Veliko denarja bodo dobile tudi bolnišnice.To naj bi pomagalo prebroditi največje težave, saj si po prepričanju nekaterih država ne more privoščiti dolgotrajnega zamrtja vsega gospodarskega in drugega javnega življenja. Medtem ko ameriška podjetja hitijo s proizvodnjo ventilatorjev, testov in mask, v Beli hiši pričakujejo lažje odločanje o potrebnosti osame v posameznih delih države in prebivalstva. Številni strokovnjaki pa so razburjeni ob izjavah predsednika, da naj bi se Amerika že sredi aprila začela vračati k normalizaciji.»Mi smo vaša prihodnost!« Američane svari guverner zvezne države New York. V velemestu New York skokovito narašča število žrtev novega koronavirusa in okuženih z njim, zato vodilna znanstvenica kriznega štaba Bele hišeprebivalcem ob potovanjih kam drugam priporoča dvotedensko osamitev. Pripadniki nacionalne garde v New Yorku in drugih najbolj ogroženih državah Washington in Kalifornija že spreminjajo kongresne centre in nekatere druge stavbe v bolnišnice, na vzhodno in zahodno obalo plujeta vojaški bolniški ladji.V največjem velemestu ZDA je težje kot drugod vzdrževati primerno razdaljo med ljudmi in oblasti že razmišljajo o zapiranju ulic in avenij za promet, da bi tako pešcem dali več prostora, mrzlično pa si prizadevajo tudi za čim več respiratorjev in drugih nujnih medicinskih pripomočkov. Republikanski predsednik Trump, ki se je v preteklosti bridko prepiral z demokratskima guvernerjem Cuomom in županom New Yorka, je poslal štiri tisoč respiratorjev iz zveznih rezerv, a bi jih potrebovali več deset tisoč.Po odobritvi kombinacije zdravila proti malariji in antibiotika, ki jo že preizkušajo v New Yorku, so pri ameriški upravi za hrano in zdravila FDA dali zeleno luč tudi zdravljenju s krvno plazmo prebolelih bolezni covid-19. Tako kot na Kitajskem in v nekaterih drugih državah upajo, da bodo protitelesa ozdravelih pomagala bolnikom.