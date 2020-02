Ameriški skavti gredo zaradi tožb o spolnih zlorabah v stečaj

Organizacija se je opravičila žrtvam

AFP The Boy Scouts of America se srečujejo z vedno obsežnejšimi obtožbami zaradi spolnih zlorab otrok. FOTO: George Frey/ Afp

V največji tožbi 800 tožnikov

Potem, ko organizaciji ji že nekaj časa upada članstvo, narašča pa število odškodninskih tožb zaradi spolnih zlorab v v preteklosti, je zveza ameriških skavtov BSA (The Boy Scouts of America) te dni na sodišču vložila predlog za uvedbo stečaja po 11. členu ameriškega stečajnega zakona. Po tem členu dolžnik - v tem primeru BSA - ne ugasne, ampak se lahko reorganizira, z upniki lahko doseže poravnavo in svoje obveznosti poplača z odlogom. Prav to nameravajo ameriški skavti storiti: ustaviti številne posamezne tožbe na sodiščih, se s tožečimi izvensodno poravnati in jim iz sklada, ki ga nameravajo oblikovati prav v ta namen, izplačati dogovorjene odškodnine, poroča britanski BBC.»Pri BSA nam ni vseeno za žrtve zlorab in se iskreno opravičujemo vsem, ki so pri skavtih doživeli tako hudo izkušnjo. Ogorčeni smo nad tem, da so nekoč posamezniki lahko zlorabljali svoj položaj v naši organizaciji, da so lahko izkoristili nedolžne otroke,« je ob tem izjavil generalni direktor organizacije. »Vemo sicer, da nič ne bo moglo izbrisati tragičnih zlorab, ki so jih doživele žrtve, toda proces, ki smo ga začeli, bo vsaj zagotovil ustrezno denarno nadomestilo vsem žrtvam, ob tem pa bomo ohranili organizacijo in njeno pomembno poslanstvo.«BSA je bila ustanovljena leta 1910 in ima več kot dva milijona članov. V zadnjih desetletjih so se začele vse pogostejše tožbe zaradi spolnih zlorab v preteklosti. Začetek bankrota pa je verjetno sprožila ena najobsežnejših tožb, vloženih sredi lanskega leta, ko je skupina odvetnikov BSA obtožila malomarnosti, pomanjkljivega preverjanja prostovoljnih skavtskih vodnikov v preteklosti in s tem opustitve zaščite otrok pred zlorabami. Odvetniki zastopajo približno osemsto tožnikov, ki so se javili na njihov poziv v medijih in vsi po vrsti posameznike iz skavtske organizacije obtožili spolnih zlorab, v glavnem v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Nastal je seznam kakšnih tristopetdesetih moških, ki so v tistem obdobju kot prostovoljci delovali v skavtski organizaciji, a so ta položaj izkoristili za zlorabljanje otrok, ki so jim bili zaupani v varstvo. V uradnih evidencah BSA teh ljudi niso mogli najti, zato tudi očitki malomarnega ravnanja in poslovanja.