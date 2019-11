Ameriški spopad za temnopolte volivce

New York – Znane neznanke ameriške predvolilne kampanje so volivci, ki še omahujejo med obema velikima strankama, vsaj pri demokratih pa so neznana znanka temnopolti med njimi. Brez njih nobeden od njihovih predsedniških kandidatov ne bo zmagal na volitvah in tudi pri afriških Američanih poskušajo tekmeci zmanjšati prednost favorita Joeja Bidna.



Afriški Američani veljajo za zveste volivce demokratske stranke že vse od velike depresije minulega stoletja, ko so jih velike vsakodnevne stiske kot številne druge iz obubožanih slojev ameriške družbe množično privedle k stranki predsednika Franklina Roosevelta. Pred tem so se za njihove državljanske pravice tradicionalno bojevali republikanci, bodo spet razmišljali o novih političnih prioritetah? Predsednik Donald Trump poudarja, da jim gre pod njim bolje kot kdaj koli prej, za večino temnopoltih Američanov pa republikanska stranka še ni dovolj odločno opravila z zagovorniki belske prevlade v svojih vrstah. Tudi zdaj 85 odstotkov temnopoltih zatrjuje, da bodo prihodnje leto raje volili katerega koli demokratskega kandidata.

Očitki Petu Buttigiegu

Tako kot vsi demokratski volivci jih večina podpira Joeja Bidna, podpredsednika v administraciji temnopoltega predsednika Baracka Obame. Z očitki, da ne zna privabiti manjšinskih volivcev, se mora še posebej spopadati vzhajajoča zvezda demokratske stranke Pete Buttigieg. Mladi župan iz Indiane se v prevladujoče belskih zveznih državah kot Iowa ali New Hampshire hitro približuje vodilnim Bidnu, Elizabeth Warren in Bernieju Sandersu, v Južni Karolini in drugje, kjer so temnopolti Američani vse pomembnejši del volilnega telesa, pa je 37-letni čudežni deček sedanje predvolilne kampanje precej na slabšem.



Celo eden od voditeljev skupnosti afriških Američanov v Buttigiegovem South Bendu je nedavno javno podprl Bidna z besedami, da lahko le on premaga Trumpa. Član mestnega sveta Oliver Davis s tem poudarja tudi težave, ki jih ima mladi župan s svojimi temnopoltimi meščani – in oni z njim. Buttigiegov »Douglassov načrt« za izboljšanje zdravstvenega zavarovanja izobraževanja in vsega drugega za več kot trinajst odstotkov ameriškega prebivalstva afriških korenin jih ob pogostih policijskih spopadih po odpustu prvega temnopoltega šefa policije South Benda ne prepriča.



Vsaj ena nedavna raziskava javnega mnenja je namigovala, da bi lahko bila problem tudi županova odkrita istospolna usmerjenost, a afriški Američani tudi drugje verjamejo, da so veliko bolj žrtve policijske samovolje od belskih sodržavljanov. Še en nadobudni demokratski predsedniški kandidat Michael Bloomberg se opravičuje zaradi ostrih policijskih prijemov proti njim, v njegovem New Yorku je v minulih tednih izbruhnilo več demonstracij proti policijskemu nasilju.

Kamala Harris in Cory Booker

Med vidnejšimi demokratskimi predsedniškimi kandidati sta temnopolta senatorja Kamala Harris in Cory Booker, a jima to ne prinaša veliko prednosti, dokler Biden velja za najverjetnejšega zmagovalca nad Trumpom. Za glasove afriških Američanov se bojujejo tudi drugi in Elizabeth Warren je svoj zadnji predvolilni program predstavila na tradicionalno temnopolti univerzi Clark Atlanta. A je tudi njen nastop pokazal raznolikost teh ciljnih volivcev. Warrenova je govor začela s primerjavo upora temnopoltih peric iz devetnajstega stoletja s sedanjimi progresivnimi protesti, vendar so jo kmalu prekinili glasni vzkliki nasprotnikov njene šolske politike. Warrenova zagovarja podržavljenje tudi v šolstvu, vsaj nekateri temnopolti Američani pa hočejo obdržati možnost prevažanja otrok iz slabših šolskih okrožij v boljše čarterske šole.



Pri čisto konkretnih skrbeh in težnjah temnopoltih volivcev svojo priložnost vidi tudi republikanski predsednik Donald Trump, ki poleg poudarjanja sedanje rekordne zaposlenosti temnopoltih sodeluje z zvezdnico resničnostne televizije Kim Kardashian in njenim soprogom raperjem Kanyejem Westom pri zavzemanju za revizijo najbolj krivičnih kazni za temnopolte prestopnike. Mnogi med njimi so bili zaradi mamil obsojeni na dolgoletne kazni, ki so bile prihranjene številnim belskim odvisnikom.