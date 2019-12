Ameriški trgovinski sporazum s Kitajsko tik pred vrati?

New York – »Zelo se približujemo velikemu dogovoru s Kitajsko,« je v četrtek tvital ameriški predsednik Donald Trump. »Hočejo ga oni in hočemo ga mi!« V Washingtonu že za danes pričakujejo delni trgovinski dogovor, ki naj prepreči za nedeljo napovedane kazenske carine za uvoz kitajskih izdelkov v vrednosti 160 milijard dolarjev.



Predsednik Donald Trump je že pred dvema mesecema govoril o okvirnih pogojih za prvo stopnjo dogovora in kaže, da ga bodo dosegli tik pred dodatnimi carinami za potrošne izdelke kot prenosni telefoni, igračami in drugim. Tokratne kazenske carine bi neposredno prizadele več Američanov od prejšnjih in dogovor so še pred sprejetjem pozdravile ustanove kot ameriška trgovinska zbornica.



Pri ameriški trgovinski zbornici pa tudi opozarjajo, da je pred njimi še veliko dela. Kitajska naj bi se zdaj obvezala k nakupu velikih količin ameriških kmetijskih in drugih izdelkov, boljši zaščiti ameriških intelektualnih pravic in večjemu dostopu na kitajski finančni sektor, to pa je lahko le prvi korak k enakopravnejšemu dostopu tujih držav na kitajske trge.