Ameriški varnostni dežnik na Bližnjem vzhodu očitno ne deluje

Izraelsko-ameriški napadi na Iran trajajo že tri tedne. Islamska republika s povračilnimi napadi na ameriško-zavezniške cilje v regiji še naprej (uspešno) vrača udarce, varnostni in gospodarski kaos globalnih dimenzij se veča. Zalivske države, ki na takšen razvoj niso bile pripravljene, so v krču. Kaj bo sledilo?

Kako je izraelsko-ameriški napad na Iran – skupaj z iranskimi povračilnimi ukrepi – vplival na varnostno situacijo v regiji?

V tednih pred začetkom izraelsko-ameriških napadov na Iran so zalivske države na čelu s Savdsko Arabijo v Beli hiši lobirale, da napada ne bi bilo. Razlogi za (zalivsko) nasprotovanje vojni so bili predvsem ekonomsko-oportunistični. To se je s takojšnjimi iranskimi povračilnimi ukrepi – na čelu z napadi na ameriške interesne cilje po vsej regiji in delnim zaprtjem Hormuške ožine – takoj potrdilo. Velik del naftno-plinskih poslov je zastal (v Katarju, denimo, za »nedoločen čas«). Turizem se je sesul. Velik del civilnega letalstva je prizemljen. Iranske rakete in brezpilotniki vsak dan letijo nad zalivske države ter širše po Bližnjem vzhodu. Protizračna obramba je šibka, marsikje ne deluje več: zalivske države in ZDA so, zgodovinska ironija, poklicale na pomoč dvesto ukrajinskih strokovnjakov za brezpilotnike. V celotni regiji vlada varnostni kaos, ki bi lahko imel velike politične posledice.