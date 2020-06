Ameriški vodilni čivkač ne more iz svoje kože

Digitalni javni trgi

New York – »Vodilnega čivkača«je Twitter znova opozoril zaradi manipuliranega sporočila ter ga na koncu tudi odstranil, pravosodno ministrstvo pa je predstavilo zakonodajo, ki naj bi družbenim omrežjem omejila zaščito pred tožbami.Trump je konec tedna tvitnil video­posnetek temnopoltega malčka, ki beži pred belopoltim, z napisom »Pomembna novica! Preplašen malček beži pred rasističnim dojenčkom!« pa navedel televizijsko postajo CNN, preden je pokazala objemanje in skupno igro obeh otrok. Privrženci republikanskega predsednika bi lahko sklepali, da je Trumpu sovražna televizijska mreža manipulirala s prikazom dela, ki dramatizira rasne odnose v ZDA, v resnici pa je manipuliral Trump oziroma tisti, ki je ustvaril posnetek. V originalnem članku iz leta 2019 je CNN poročal o prijateljstvu med malimain ­Twitterjevo opozorilo na Trumpovo manipulacijo in kasnejša odstranitev tvita bosta republikansko Belo hišo najbrž še spodbudila k zmanjšanju zaščite družbenih omrežij pred tožbami. Tudi številni drugi ameriški konservativci se velikokrat pritožujejo nad cenzuriranjem njihovih sporočil. Doslej so bili najbolj v ospredju Twitter, Google in drugi, medtem ko so v Facebooku poudarjali, da nočejo biti »arbitri resnice«. Minuli teden pa je tudiodstranil Trumpovo predvolilno sporočilo z narobe obrnjenim rdečim trikotnikom, s kakršnim so v nacističnih koncenteracijskih taboriščih označevali politične ujetnike. Predsednikova predvolilna kampanja se je zagovarjala, da ta simbol uporablja tudi skrajno levo gibanje Antifa, ki so ga kritizirali v sporočilu.Nekateri očitajo družbenim omrežjem hitro cenzuriranje sporočil ameriškega predsednika, ne pa tudi kitajskih vladnih navedb o krivdi ameriške vojske za covid-19. Trump je proti družbenim omrežjem konec maja ukrepal z izvršilnim ukazom . V sredo je pravosodno ministrstvo predstavilo še predlog zakonske omejitve zaščite pred tožbami zaradi objavljenih vsebin, ki jo družbena omrežja uživajo od sprejetja 230. člena zakona o etiki komuniciranja iz leta 1996.Spletni velikani menijo, da je zaščita pred tožbami nujna za njihov obstoj, a so 230. člen uveljavili za spodbudo njihovemu razvoju. Republikansko pravosodno ministrstvo verjame, da 25 let pozneje dodatna zaščita res ni več nujna. Če Twitter in drugi računajo na demokratsko pomoč v kongresu, bi se morali zavedati, da se je predsedniški kandidat demokratske strankezaradi sovražnega govora zavzel za odpravo 230. člena. Republikanci zahtevajo obvezno odstranitev le v primeru nezokonitih vsebin in takšnih, ki promovirajo terorizem. Žrtvam terorizma, spolnega nasilja nad otroki ali virtualnih napadov hočejo omogočiti tožbe platform, ki dovoljujejo takšne objave.Za velika družbena omrežja to ni problem, njihov odnos do političnih sporočil pa je vse bolj predmet politične razprave. Po mnenju pravosodnega ministrstva družbena omrežja v času ohranjanja varne razdalje zaradi pandemije še bolj posedujejo in uravnavajo »digitalne javne trge« in morajo prevzeti odgovornost za to. Trump pa še naprej objavlja sporne tvite. Takoj po označitvi videoposnetka s temnopoltim in belopoltim malčkom za manipulacijo je objavil še en zrežiran posnetek. V njem Trumpov belopolti privrženec temnopoltemu vozniku Uberja pomaga speljati s poledenele ceste, stanovalka pa dejanje razume kot rasistični pregon in zažene preplah na družbenih omrežjih. Tudi v ta posnetek so Trump in njegovi vključili CNN, do konca Delove redakcije pa se Twitter še ni odzval.