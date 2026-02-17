Umrl nekdanji predsedniški kandidat, dolgoletni sodelavec Luthra Kinga

V starosti 84 let je umrl ameriški voditelj gibanja za državljanske pravice Jesse Jackson, sodelavec Martina Luthra Kinga ml. in dvakratni predsedniški kandidat, poroča BBC. To je danes sporočila njegova družina. Umrl je v krogu svojih najbližjih, vzrok smrti za zdaj ni bil uradno potrjen.

Rodil se je 8. oktobra 1941 v Greenvilleu v Južni Karolini in se že zgodaj vključil v politično delovanje. V šestdesetih letih je postal ena vidnejših osebnosti ameriškega gibanja za državljanske pravice kot voditelj organizacije Southern Christian Leadership Conference, ki jo je vodil Martin Luther King ml. Jackson je bil ob Kingu tudi leta 1968 v Memphisu v zvezni državi Tennessee, ko je bil ta umorjen, navaja BBC.

Jesse Jackson leta 1985. FOTO: Marcel Mochet/AFP

Po Kingovi smrti je nadaljeval politično in družbeno delovanje. Leta 1971 je ustanovil organizacijo Operation PUSH, dvanajst let pozneje pa še National Rainbow Coalition; obe sta bili usmerjeni v socialno pravičnost, politično zastopanost in ekonomske priložnosti marginaliziranih skupin. Pozneje sta se povezali v organizacijo Rainbow PUSH Coalition.

Razširil politični prostor za afroameriške kandidate

V osemdesetih letih je dvakrat kandidiral za predsedniško nominacijo Demokratske stranke, leta 1984 in 1988. Čeprav nominacije ni osvojil, sta kampanji pomembno razširili politični prostor za afroameriške kandidate ter okrepili volilno mobilizacijo manjšinskih skupnosti v ZDA.

FOTO: Cheney Orr/Reuters

Leta 2017 je javno razkril, da ima Parkinsonovo bolezen, napredujočo nevrološko motnjo, ki prizadene gibanje in nadzor mišic. Novembra lani je bil hospitaliziran, zdravniki pa so sporočili, da so mu diagnosticirali tudi degenerativno obolenje, imenovano progresivna supranuklearna paraliza. Kljub zdravstvenim težavam je ostal dejaven v javnem življenju ter se zavzemal za pravice politično in družbeno izključenih skupin tako v Združenih državah Amerike kot v tujini.

V izjavi ob smrti je družina poudarila njegovo »neomajno zavezanost pravičnosti, enakosti in človekovim pravicam«, s katero je, kot so zapisali, pomagal oblikovati širše gibanje za svobodo in dostojanstvo. Javna slovesnost bo potekala v Chicagu, podrobnosti pa bo sporočila organizacija Rainbow PUSH Coalition.

Smrt Jesseja Jacksona pomeni slovo ene najvidnejših osebnosti ameriškega boja za državljanske pravice po drugi svetovni vojni. Njegova politična in družbena zapuščina ostaja del razprave o rasni enakosti, socialni pravičnosti in politični zastopanosti v Združenih državah Amerike, še piše BBC.