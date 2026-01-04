  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V napadu na Venezuelo umrlo najmanj 40 ljudi, Maduro zaprt v New Yorku

    Venezuelski predsednik in njegova soproga naj bi bila trenutno zaprta v zveznem zaporu v Brooklynu.
    Donald Trump je napovedal, da bodo Venezuelo do izvedbe politične tranzicije vodile ZDA. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Donald Trump je napovedal, da bodo Venezuelo do izvedbe politične tranzicije vodile ZDA. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    R. I., STA
    4. 1. 2026 | 08:51
    4. 1. 2026 | 12:13
    6:03
    A+A-

    V ameriškem sobotnem napadu na Venezuelo naj bi umrlo najmanj 40 ljudi, med njimi tudi civilisti, je po navedbah časnika New York Times dejal anonimni visoki venezuelski uradnik. Venezuela in ZDA sicer uradnega števila žrtev nista razkrili, ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da v napadu ni umrl noben ameriški vojak.

    Po poročanju New York Timesa, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, je med žrtvami 80-letna ženska, ki naj bi bila ubita v zračnem napadu v obalnem venezuelskem mestu Catia La Mar zahodno od Caracasa.

    image_alt
    Ameriška invazija le eno izmed poglavij novega svetovnega (ne)reda

    Trump je sicer v soboto zatrdil, da v napadu ni umrl noben ameriški vojak, nekaj pa naj bi jih bilo poškodovanih. Je pa dodal, da je v napadu umrlo veliko državljanov Kube, ki naj bi varovali venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

    »Kuba se je od vedno zanašala na Venezuelo. Tam so dobili denar in Venezuelo so varovali, a v tem primeru se to ni preveč dobro izteklo,« je dejal Trump. Za New York Post je še povedal, da napadov na Kubo ne načrtuje, češ da bo ta padla »sama od sebe«. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sicer po napadu na Venezuelo dejal, da bi moralo skrbeti tudi njeno zaveznico Kubo.

    Maduro, ki so ga ameriške sile zajele v sobotnem napadu, naj bi po navedbah New York Timesa konec decembra zavrnil Trumpov ultimat, naj zapusti položaj in odide v izgnanstvo v Turčijo, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

    image_alt
    Venezuela je napad lahko pričakovala četrt stoletja

    Majhna ekipa, v kateri je bil tudi neimenovani vir iz venezuelske vlade, je sicer mesece spremljala vsak korak venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, poroča BBC. Opazovali so, kje 63-letnik spi, kaj je, kakšna oblačila nosi in po besedah enega od visokih vojaških uradnikov celo to, kaj počnejo njegovi hišni ljubljenčki. 

    Napad na Caracas in pridržanje venezuelskega predsednika sta bila rezultat večmesečnega natančnega načrtovanja, poroča BBC. Ameriške elitne čete so celo ustvarila natančno repliko Madurove varne hiše v Caracasu, da bi se lahko čim bolje pripravili na njegovo aretacijo. 

    Britanski medij poroča, da takšnega ameriškega posredovanja v Latinski Ameriki ni bilo že od hladne vojne dalje. Načrt je bil skrbno varovan, saj so želeli v ZDA kar najbolje izkoristiti element presenečenja. Ko je ameriški predsednik Donald Trump odobril napad, so počakali na boljše vreme in manjšo oblačnost. Napadli so v soboto. 

    General Dan Caine je v soboto povedal, da so ameriški vojaki med božičem in novim letom sedeli v pripravljenosti in potrpežljivo čakali, da predsednik ZDA ukaže ukrepanje. Trumpov ukaz je prišel v soboto ob 03:46 po srednjeevropskem času. V Caracasu je bila noč, zato so vojaki lahko delovali pod okriljem teme.

    Dve uri in dvajset minut dolga vojaška misija po zraku, kopnem in morju je osupnila svet, čeprav napad ZDA na Venezuelo pravzaprav ni bilo kakšno hudo presenečenje. Napovedoval se je že dolgo. 

    Venezuelsko vrhovno sodišče je za vodenje države pooblastilo podpredsednico Delcy Rodriguez. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
    Venezuelsko vrhovno sodišče je za vodenje države pooblastilo podpredsednico Delcy Rodriguez. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

    Kitajska zahteva izpustev Madura

    Kitajska je od ZDA danes zahtevala, naj Madura nemudoma izpustijo. Napad na Venezuelo je obsodil tudi Iran in ga označil za očiten primer državnega terorizma, poročajo tuje tiskovne agencije.

    »Kitajska poziva ZDA, naj zagotovijo osebno varnost predsednika Nicolasa Madure in njegove žene, naj ju nemudoma izpustijo in prenehajo rušiti venezuelsko vlado,« je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. Napad so označili za očitno kršitev mednarodnega prava.

    Iranski zunanji minister Abas Aragči je v telefonskem pogovoru z venezuelskim zunanjim ministrom Yvanom Eduardom Gilo Pintom v soboto zvečer ostro obsodil vojaško agresijo ZDA v Venezueli ter ugrabitev Madura in njegove soproge.

    Dejal je, da je šlo pri tem za očiten primer državnega terorizma ter napad na suverenost Venezuele, poročanje iranske tiskovne agencije Irna povzema italijanska tiskovna agencija Ansa. Iran bo podprl izvoljeno venezuelsko vlado, je dodal Aragči.

    Na slovenskem zunanjem ministrstvu nimajo podatkov o številu slovenskih državljanov, ki bi se lahko trenutno nahajali v Venezueli.

    Venezuelski zunanji minister se mu je zahvalil za solidarnost ter zatrdil, da so »pripravljeni varovati državno suverenost in pravico do samoodločbe pred arogantno in nezakonito politiko ZDA«, še povzema Ansa.

    Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Venezuelo do izvedbe politične tranzicije vodile ZDA. Pripravljeni so tudi na drugi val napadov, če bi se to izkazalo za potrebno.

    S soprogo trenutno v zveznem zaporu v Brooklynu

    ZDA so v soboto v bliskoviti vojaški akciji sredi Caracasa zajele Madura in njegovo soprogo Cilio Flores ter ju odpeljale v New York. Trenutno naj bi bila v zveznem zaporu v Brooklynu. Nameravajo jima soditi, obtožena pa naj bi bila kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z mamili.

    V Caracasu naj bi bile razmere trenutno mirne. Po prestolnici naj bi sicer patruljirali oboroženi pripadniki paravojaških levičarskih skupin. Zaradi dogajanja bo na zahtevo Venezuele v ponedeljek izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov.

    Več iz teme

    VenezuelaZDANicolas Maduronapad na venezueloDonald Trump

